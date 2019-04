Trump dice que está enviando 'soldados armados' a la frontera EE.UU.-México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump dijo este miércoles 24 de abril del 2019 que Estados Unidos está enviando “soldados armados” a la frontera con México, tras un incidente en el que uniformados de ese país apuntaron y desarmaron a tropas estadounidenses.

“Soldados de México recientemente desarmaron a nuestros Soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera. Mas vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviado soldados armados a la frontera”, dijo Trump en un tuit.



Acusó a México de no hacer “nada” para detener la migración clandestina y devolverlos a sus países de origen.



El mandatario no dejó claro a qué se estaba refiriendo, pero CNN había informado el 13 de abril de un incidente cerca de Clint, en Texas.



Según dijeron funcionarios de defensa a la cadena, dos soldados estadounidenses realizaban tareas de vigilancia en la frontera en un vehículo no identificado cuando fueron abordados por cinco militares mexicanos que apuntaron contra ellos y los desarmaron.



Pese a que el lugar del incidente fue del lado estadounidense de la frontera al norte del Río Grande, fue más allá de la valla fronteriza, indicaron.