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Tres personas fueron detenidas en las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Manabí por su presunta participación en una red vinculada al abuso sexual infantil (investigada bajo el delito de utilización de niñas, niños y adolescentes en material de explotación sexual). Las capturas se concretaron este miércoles 25 de noviembre de 2026 mediante tres allanamientos simultáneos ejecutados por la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional del Ecuador, dentro de la operación denominada “Fénix 0673”.
De acuerdo con los datos de la investigación, el caso comenzó a partir de una alerta emitida por la Policía Nacional de España, a través del Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol (AC3). Ese reporte advirtió sobre la existencia de un grupo en una plataforma de mensajería instantánea cuyos integrantes presuntamente compartían y difundían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), relacionado con delitos de abuso sexual infantil.
Tras recibir esa información, agentes especializados desarrollaron diligencias investigativas que permitieron identificar e individualizar a tres usuarios que operaban desde Ecuador.
Con los elementos recopilados durante la indagación sobre abuso sexual infantil, los equipos policiales ejecutaron tres allanamientos simultáneos este miércoles 25 de noviembre de 2026: un inmueble en Imbabura, uno en Esmeraldas y otro en Manabí.
Como resultado de las intervenciones en esos domicilios, se decomisaron los siguientes indicios:
La captura de los sospechosos por abuso sexual infantil en Ecuador formó parte de una intervención internacional coordinada entre cuerpos policiales de 17 países de la región:
El despliegue contó con la cooperación técnica del Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol (AC3), la agencia estadounidense Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la organización OUR Rescue, junto con el respaldo de unidades especializadas de la Policía Nacional en Ecuador.