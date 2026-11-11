Alias Cuervo recibe prisión preventiva por material de abuso sexual infantil

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Un ciudadano de 27 años identificado como Anthony T., sin antecedentes penales previos, permanecerá encarcelado de manera preventiva en Quito, luego de que se formalizaran cargos en su contra por presuntamente acopiar y distribuir material de abuso sexual infantil. La resolución judicial se dictó tras la audiencia de formulación de cargos efectuada la madrugada del 10 de noviembre de 2026 en Pichincha, en la cual se presentaron peritajes técnicos que evidencian la tenencia de registros audiovisuales explícitos que involucran a víctimas de entre tres y 15 años de edad.

Hallazgos de material de abuso sexual infantil en entornos digitales

Las pericias técnicas de audio, video y soportes informáticos incorporadas al expediente determinaron la existencia de contenidos digitales explícitos con agresiones contra niñas, niños y adolescentes con diversas morfologías corporales.

Las investigaciones determinaron que el implicado presuntamente utilizaba distintos perfiles falsos y estrategias tecnológicas para ocultar sus rastros en línea desde Quito, acopiando aproximadamente 5 000 archivos con este tipo de contenidos.

Los reportes técnicos señalan que este material de abuso sexual infantil era descargado, almacenado y compartido de manera recurrente mediante plataformas de mensajería instantánea, servicios de alojamiento en la nube y redes sociales.

Operativo Fénix 631 en el sector de Ipiales

La captura del sospechoso se concretó durante la tarde del 9 de noviembre de 2026 mediante la ejecución del operativo denominado Fénix 631, desarrollado en un inmueble del sector de Ipiales, en el Centro Histórico de Quito. En dicho sector, las vigilancias y seguimientos de campo permitieron ubicar el paradero del investigado, a quien los habitantes de la zona identificaban bajo el alias de “Cuervo”.

Durante la incursión en la vivienda, los agentes policiales decomisaron un teléfono celular que quedó bajo cadena de custodia para ser sometido a extracciones y análisis forenses específicos.

Alerta de agencias internacionales y reportes CyberTip

El proceso investigativo comenzó formalmente el 25 de junio de 2026 mediante un parte policial emitido a partir de notificaciones internacionales, complementando una alerta formal remitida el 22 de julio de 2026. La información provino de 36 reportes generados a través del sistema CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, coordinados con la Oficina de Operaciones Internacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la colaboración de Our Rescue.

Esas alertas rastrearon registros levantados desde el año 2021, que asociaban la actividad ilícita al correo electrónico y número telefónico del procesado.

Medida de prisión preventiva y plazo de instrucción fiscal

El fiscal perteneciente a la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 5) de Pichincha sustentó los elementos de convicción que motivaron la orden judicial de prisión preventiva. El proceso penal se encuentra tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo legal que sanciona los delitos de explotación y abuso sexual que utilizan a niñas, niños y adolescentes.

Con la resolución adoptada en la audiencia, el juzgador dispuso un período de 90 días de instrucción fiscal para profundizar el análisis pericial del dispositivo móvil y las cuentas digitales del implicado.

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