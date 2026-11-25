Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Saúl Ángel T., de 43 años, recibió una sentencia de 13 años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de abuso sexual contra su hija, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Un Tribunal Penal declaró su culpabilidad luego de valorar las pruebas que presentó la Fiscalía durante la audiencia de juicio.

Más noticias

Además de la pena de cárcel, el Tribunal dispuso que el sentenciado pague 2 000 dólares a la víctima como reparación económica para su tratamiento psicológico.

Abuso sexual a menor ocurrió cuando la adolescente tenía entre 13 y 14 años

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género 4 de Cuenca expuso que los hechos ocurrieron cuando la adolescente tenía entre 13 y 14 años y vivía con su padre en un inmueble de esa ciudad. La madre de la menor se encontraba en el extranjero durante ese período.

La investigación identificó dos episodios, la noche del 30 de mayo de 2024 y el día siguiente. En el primero, la adolescente tuvo una pesadilla y decidió dormir junto a su padre. Según la exposición de Fiscalía, el hombre aprovechó ese momento para tocar las partes íntimas de su hija.

El segundo episodio ocurrió al día siguiente, en la misma vivienda. Durante ese período, el agresor también enviaba mensajes de contenido sexual a la adolescente a través de una red social.

Le puede interesar: Interpol rastrea grupos de abuso infantil y encuentra archivos en Ecuador

Víctima contó lo ocurrido a sus familiares

De acuerdo con la información expuesta durante el juicio, el hombre realizaba comentarios para minimizar y normalizar su comportamiento. La Fiscalía señaló que esas expresiones buscaban evitar que la adolescente revelara los hechos.

En junio de 2024, durante una reunión con sus familiares maternos, la joven contó lo sucedido a una tía. Después comunicó los hechos al resto de su familia, incluida su madre.

La Fiscalía incorporó al proceso el testimonio anticipado de la adolescente y las declaraciones de sus familiares. Estos elementos formaron parte de las pruebas que el Tribunal valoró antes de emitir la sentencia.

Lea más: 19 años de prisión por abusar sexualmente de una niña en Tumbaco

Fiscalía presentó pericias psicológicas y testimonios

Entre las pruebas constó la declaración de la perita que realizó la valoración psicológica de la víctima. El informe identificó el síndrome de acomodación al abuso sexual, además de trastornos de ansiedad y depresión.

La Fiscalía también presentó los testimonios de los peritos que evaluaron el entorno social de la adolescente y realizaron el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos.

El Tribunal Penal consideró estos elementos probatorios para declarar culpable a Saúl Ángel T. y establecer la pena correspondiente.

También puede leer: Profesor de colegio de Riobamba enfrentará juico por abusar de una alumna

Sentencia se fundamentó en el artículo 170 del COIP

La decisión judicial se fundamentó en los incisos primero y segundo del artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de abuso sexual.

Según la información de Fiscalía, el Tribunal aplicó una pena agravada debido a las circunstancias de la infracción. La sentencia establece 13 años y cuatro meses de privación de libertad, además del pago de 2 000 dólares como reparación para el tratamiento psicológico de la víctima.

Hombre condenado por abusar de su hija, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sentencia recibió Saúl Ángel T. por abuso sexual contra su hija en Cuenca? Saúl Ángel T., de 43 años, recibió una condena de 13 años y cuatro meses de privación de libertad por abuso sexual contra su hija menor de edad.

Un Tribunal Penal emitió la sentencia tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de juicio. ❓ ¿Cuánto deberá pagar el sentenciado como reparación económica a la víctima? El Tribunal dispuso que Saúl Ángel T. pague 2 000 dólares a la víctima para su tratamiento psicológico.

La reparación económica forma parte de las medidas establecidas en la sentencia, además de los 13 años y cuatro meses de privación de libertad. ❓ ¿Qué edad tenía la adolescente cuando ocurrieron los abusos sexuales? La víctima tenía entre 13 y 14 años cuando ocurrieron los hechos.

En ese período, la adolescente vivía con su padre en un inmueble de Cuenca, mientras su madre se encontraba en el extranjero. ❓ ¿Cuándo ocurrieron los últimos episodios de abuso sexual contra la adolescente? Los dos últimos episodios ocurrieron la noche del 30 de mayo de 2024 y al día siguiente.

Según la exposición de Fiscalía, el primer hecho ocurrió cuando la adolescente tuvo una pesadilla y decidió dormir junto a su padre. El segundo episodio ocurrió en la misma vivienda. ❓ ¿Cómo conocieron los familiares los hechos de abuso sexual en Cuenca? La adolescente contó lo sucedido a una tía en junio de 2024 y posteriormente comunicó los hechos al resto de su familia, incluida su madre.

La joven reveló los abusos durante una reunión con sus familiares maternos. Este testimonio formó parte de los elementos considerados durante el proceso judicial. ❓ ¿Qué otros comportamientos atribuyó la Fiscalía al sentenciado? La Fiscalía señaló que el hombre enviaba mensajes de contenido sexual a su hija a través de una red social y realizaba comentarios para minimizar su comportamiento. Según la exposición fiscal, esas expresiones buscaban normalizar los hechos y evitar que la adolescente contara lo ocurrido. ❓ ¿Qué resultados identificó la valoración psicológica de la víctima? La perita identificó el síndrome de acomodación al abuso sexual, además de trastornos de ansiedad y depresión.

La profesional que realizó la evaluación psicológica declaró durante el juicio y su testimonio formó parte de las pruebas presentadas por Fiscalía. ❓ ¿Qué pruebas presentó la Fiscalía para conseguir la condena por abuso sexual? La Fiscalía presentó el testimonio anticipado de la adolescente, declaraciones de familiares y testimonios de peritos especializados.

Entre las pruebas también constaron la valoración psicológica de la víctima, el análisis de su entorno social y el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos. ❓ ¿Qué Fiscalía llevó el caso de abuso sexual contra la menor de edad en Cuenca? El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género 4 de Cuenca.

La titular de esa unidad expuso los hechos y los elementos probatorios durante la audiencia de juicio ante el Tribunal Penal ❓ ¿En qué norma se fundamentó la sentencia contra Saúl Ángel T.? La sentencia se fundamentó en los incisos primero y segundo del artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el abuso sexual.

El Tribunal aplicó una pena agravada por las circunstancias de la infracción y estableció 13 años y cuatro meses de privación de libertad, además de la reparación económica de 2 000 dólares para la víctima.

Te recomendamos