Freddy Carrión fue sentenciado a tres años de cárcel por abuso sexual

Ana Rosero y Valentín Díaz (I)

El Tribunal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Walter Macías, sentenció al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión por el delito de abuso sexual.

Este 20 de octubre del 2021, durante una audiencia en la Corte Nacional, los jueces le impusieron tres años de cárcel como autor de ese ilícito.

#URGENTE | Con base en las pruebas practicadas por #FiscalíaEc –por unanimidad– Tribunal sentencia a Freddy C. como autor directo del delito de abuso sexual. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/SSGqgreseX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 20, 2021

Reacción de la defensa

Angélica Porras, abogada que forma parte de la defensa del exdefensor del Pueblo, aseguró a EL COMERIO que “este juicio y esta sentencia son políticos“.

Durante el proceso, dijo la legista, “quedó muy demostrado que él no tiene nada que ver, que no hubo ni siquiera una acusación directa de la víctima ni del supuesto testigo”.

“Vamos a continuar”, asegura la abogada sobre la posibilidad de apelar. “Iremos a instancias internacionales“, dijo.

“Exigiremos que la Corte tenga, por lo menos, una sala especializada en violencia contra la mujer porque eso manda la Ley”.

Todavía hay instancias para la apelación

“Esto apenas comienza. Es la primera instancia y seguiremos en la lucha por demostrar, aunque no deberíamos nosotros demostrar la inocencia porque él es inocente hasta que haya sentencia ejecutoriada de casación de que efectivamente fuera responsable”.

La abogada explicó que a Carrión todavía le quedan varias instancias nacionales. Comenzarán con la apelación a la Corte Nacional.

Luego, en caso de ser necesario, podrían ir casación e inclusive acudir a una acción extraordinaria de protección, en la misma corte.

Al mismo tiempo, dijo Porras, la defensa se encuentra activando un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esposa de Carrión se pronunció

Poco después de que fuera dictada la sentencia, la esposa del exdefensor Priscila Schettini dijo a los medios de comunicación que “en este país no existe justicia. No se ha podido justificar por qué lo van a detener tres años por un delito que no ha cometido”.

Esta lucha recién empieza @freddcarrion es Inocente, vamos a luchar xq dejen de existir fiscales y jueces parcializados y politizados, demostraremos la verdad de lo que sucede en el caso de mi esposo, cuando la verdad nos acompaña nadie podrá silenciarnos, gracias a [email protected] 💪 https://t.co/9vo2OYzCKG — Priscila Schettini (@PrisSchettini) October 20, 2021

“Vemos cómo Fiscalía ha actuado durante todo este tiempo con peritos que tienen denuncias de fraude procesal, que son esposos de las propias fiscales y que ni siquiera han solicitado réplica en los últimos alegatos. Vamos viendo que este es un tema político. No descansaré hasta sacar a mi esposo de la cárcel“, agregó. “Seguiré luchando y diciendo la verdad”.

Fiscalía solicitó pena máxima

La fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que sentencie al exdefensor con la máxima pena por el presunto delito de abuso sexual.

El artículo 170 del Código Integral Penal establece una sanción de hasta cinco años por ese ilícito. A esa pena, la Fiscalía pidió que se aumente un tercio más por agravantes.

La solicitud se dio el pasado 19 de octubre del 2021 durante la audiencia de juicio que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

La acusación

Desde el 17 de mayo del 2021, Carrión está recluido en la Cárcel 4 de Quito con orden de prisión preventiva.

Según las investigaciones, el delito se habría perpetrado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí. En ese lugar habría ocurrido el incidente violento contra una mujer.