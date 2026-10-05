Restos hallados en el río Chiche corresponden a Joselyn Oña

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Los análisis periciales en materia forense permitieron esclarecer la identidad de los restos humanos localizados el fin de semana en el nororiente de Quito. Tras la aplicación de protocolos científicos dispuestos por las autoridades judiciales, se determinó de manera concluyente que la persona hallada sin vida en las inmediaciones del río corresponde a Joselyn Oña, ciudadana de 26 años de edad cuya desaparición fue denunciada en mayo de 2026.

Confirmación forense sobre la identidad de Joselyn Oña

La Fiscalía General del Estado informó este lunes 5 de octubre de 2026 que, los resultados emanados de la pericia antropológica y de la autopsia médico-legal ratificaron la correspondencia de las osamentas con la identidad de Joselyn Elena Oña Cando.

#ATENCIÓN | #Pichincha: Los resultados de las pericias antropológica y de autopsia médico-legal, dispuestas por #FiscalíaEc, confirmaron que los restos humanos hallados el sábado, a la altura del puente del Chiche, corresponden a Yoselyn Elena Oña Cando. pic.twitter.com/nlZMa4ucrN — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 6, 2026

De acuerdo con el pronunciamiento oficial del Ministerio Público, las indagaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias precisas en las que se produjo el deceso de la joven, cuyo rastro se perdió hace casi cinco meses en la capital.

Hallazgo de restos y diligencias en el puente del río Chiche

La localización de los restos tuvo lugar el sábado 3 de octubre de 2026 en una zona escarpada adyacente al puente del río Chiche, en el sector que conecta con los valles orientales. Al sitio acudieron equipos especializados de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) y de Criminalística de la Policía Nacional.

Los allegados de Joselyn Oña fueron convocados pasadas las 13:30 a esa quebrada; no obstante, delegados del Distrito Tumbaco indicaron que el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió un reconocimiento visual directo, haciendo indispensables los estudios técnicos especializados.

La desaparición de la joven en el centro norte de la capital

El reporte de ausencia de Joselyn Oña se originó la mañana del 15 de mayo de 2026. Alrededor de las 07:25 de ese día, la mujer fue vista por última ocasión en las inmediaciones de la parada Hermano Miguel del sistema Trolebús, en el sector de San Blas.

Al momento de su extravío, vestía una camiseta color salmón, pantalón de tela jean celeste y zapatillas de tono beige. Al constatar que no retornó a su hogar, sus parientes acudieron a la Fiscalía para formalizar la denuncia e iniciar de inmediato las acciones de búsqueda.

Afecciones médicas y movilizaciones de los familiares

Durante las semanas de incertidumbre, los allegados manifestaron su preocupación permanente debido a la condición de vulnerabilidad de la víctima, quien registraba un diagnóstico de epilepsia y un grado de discapacidad calificado sobre el 65 %.

Esta condición requería la administración rigurosa de fármacos y valoraciones médicas mensuales que quedaron interrumpidas. La búsqueda ciudadana incluyó plantones, jornadas de inspección en quebradas y áreas rurales de Quito y los valles, además de campañas digitales para dar con el paradero de Joselyn Oña, un caso que ahora entra a una fase de esclarecimiento penal.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo confirmó la Fiscalía la identidad de Joselyn Oña?

Mediante peritajes antropológicos y de autopsia médico-legal.

Las pruebas científicas ordenadas por el Ministerio Público permitieron cotejar los restos encontrados en la quebrada del río Chiche y verificar que pertenecían a la joven de 26 años.

❓ ¿Dónde y cuándo fueron hallados los restos de la joven?

El sábado 3 de octubre de 2026 cerca del puente del río Chiche, en el nororiente de Quito.

Agentes de Criminalística y Dinased localizaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que fue imposible una identificación visual directa por parte de sus familiares.

❓ ¿Cuándo y en qué sector fue vista Joselyn Oña por última vez?

El 15 de mayo de 2026, alrededor de las 07:25, cerca de la parada Hermano Miguel del Trolebús.

La joven transitaba por el sector de San Blas, en el centro norte de la ciudad, vistiendo camiseta salmón, jean celeste y calzado beige antes de perderse su contacto.

❓ ¿Qué condición de salud y vulnerabilidad presentaba la joven?

Padecía epilepsia y contaba con una discapacidad certificada superior al 65 %.

Sus allegados habían advertido de forma reiterada la urgencia de su medicación permanente y de chequeos médicos mensuales que requería de manera ininterrumpida.

❓ ¿Qué acciones judiciales continúan tras la identificación de los restos?

Investigaciones penales para determinar las circunstancias y causas de su fallecimiento.

Con la confirmación pericial de la identidad, las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer qué ocurrió desde su desaparición hasta el hallazgo en el afluente.

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