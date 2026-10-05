Las dudas siguen abiertas en el caso de Joselyn Oña tras el hallazgo en el Chiche

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La identificación de los restos humanos encontrados cerca del puente del Chiche y la determinación de la causa de muerte concentran las preguntas pendientes en el caso de Joselyn Elena Oña Cando, desaparecida en Quito desde el 15 de mayo de 2026. Este lunes 5 de octubre, sus familiares acudieron a Medicina Legal para pedir respuestas y el esclarecimiento de los hechos.

El hallazgo fue comunicado por la Fiscalía General del Estado el sábado 3 de octubre. La institución explicó que los restos fueron localizados durante las búsquedas realizadas junto con la Policía Nacional para encontrar a la joven y anunció pericias forenses para verificar su identidad.

La identidad y la causa de muerte requieren resultados oficiales

Los familiares reconocieron características que coincidirían con las de Joselyn, entre ellas la vestimenta, el calzado, el cabello y tatuajes. Sin embargo, la identificación oficial quedó pendiente de los exámenes forenses, según la información difundida tras el hallazgo.

Este lunes, Viviana Jaramillo, abogada de la familia, señaló que les comunicaron que la autopsia se había realizado el domingo 4 de octubre. La defensa esperaba asistir al procedimiento con veedurías.

Según una familiar, el documento de la autopsia registraría fracturas en varias partes del cuerpo. Hasta el mediodía, los allegados todavía aguardaban una confirmación oficial sobre la causa de muerte y si hubo violencia. Estas declaraciones corresponden a la versión familiar y no constituyen una conclusión oficial publicada.

La defensa cuestiona las pistas y los registros de cámaras

Otra pregunta se relaciona con el tiempo que tomó localizar los restos. Jaramillo sostuvo que desde los primeros meses de la investigación existían indicios que apuntaban hacia el puente del Chiche. La abogada cuestionó que el hallazgo ocurriera casi cinco meses después de la desaparición.

La defensa también denunció que registros de al menos 25 cámaras de El Labrador no fueron incorporados oportunamente a la investigación y posteriormente habrían sido borrados. Ese señalamiento corresponde a la versión de la abogada. El Labrador fue uno de los lugares mencionados durante la reconstrucción de los movimientos de Joselyn.

La denuncia

La denuncia por desaparición fue presentada el 17 de mayo. Durante la búsqueda, los allegados recorrieron distintos sectores de Quito y los valles, además de realizar plantones para solicitar avances. Ahora, la defensa espera los resultados periciales para conocer cómo continuará la investigación y pide agilizar los procedimientos para recibir los restos.

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