Familiares de Joselyn Oña esperan el cotejamiento de restos hallados cerca del puente del Chiche

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Los familiares de Joselyn Oña espera que este lunes 5 de octubre de 2026 se realicen las pericias forenses que permitan establecer oficialmente la identidad de los restos humanos encontrados cerca del puente del río Chiche, en Pichincha.

La joven desapareció en Quito el 15 de mayo de 2026 y desde entonces sus allegados mantenían una búsqueda permanente.

La Fiscalía General del Estado informó el sábado 3 de octubre que, durante las labores desarrolladas junto con la Policía Nacional para localizar a Joselyn Oña, se encontraron restos humanos en esa zona.

La institución indicó que se practicarán pericias forenses para determinar su identidad. Hasta que concluyan esos procedimientos, no existe una confirmación oficial de que correspondan a Joselyn Oña.

Familia de Oña espera los resultados de las pericias

Viviana Jaramillo, abogada de la familia, informó que los restos fueron trasladados a la morgue de Quito y señaló que el cotejamiento, la necropsia y la autopsia están previstos para este lunes 5 de octubre.

Según explicó la defensa, esos procedimientos no pudieron realizarse inmediatamente después del hallazgo por falta de personal disponible.

Los familiares acudieron al sector del puente del Chiche este sábado 3 de octubre luego de ser informados sobre el hallazgo.

De acuerdo con versiones entregadas por los familiares, “las características como la vestimenta, el calzado, el cabello y tatuajes coincidirían con los de Joselyn”. Sin embargo, las pruebas científicas serán las encargadas de establecer legalmente la identidad.

Defensa cuestiona investigación por desaparición

La abogada Viviana Jaramillo también cuestionó el tiempo transcurrido durante la investigación. Según su versión, desde los primeros meses existían indicios que apuntaban hacia el puente del Chiche, pero tuvieron que pasar casi cinco meses hasta localizar los restos en la zona.

Joselyn Oña desapareció en mayo en Quito

Joselyn Oña, de 26 años, desapareció el 15 de mayo de 2026. Fue vista en el sector de San Blas, en el centro de Quito, y registros de videovigilancia permitieron reconstruir parte de sus movimientos en el sistema de transporte público. Su familia presentó la denuncia por desaparición el 17 de mayo y mantuvo durante casi cinco meses acciones para localizarla.

Los allegados realizaron plantones y solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones. Según información proporcionada por la familia, Joselyn tenía una discapacidad superior al 65% y requería atención médica.

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