Familia de Joselyn Oña debe identificar cuerpo de joven hallado en puente del río Chiche, en Quito

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La familia de Joselyn Oña acudió pasadas las 13:30 de este 3 de octubre de 2026 a una zona cerca del puente del río Chiche, en el valle del nororiente de Quito, para confirmar o descartar si los restos de una mujer hallada sin vida corresponden a la joven que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de mayo.

Según información preliminar, junto a los familiares se encuentran agentes de Criminalística de la Policía Nacional y Dinased, quienes localizaron los restos humanos.

Familia analizará la identidad de la persona hallada

Aunque los allegados de Joselyn Oña fueron convocados para verificar si los restos corresponde a la joven, la identidad no pudo ser establecida, debido a que el cuerpo hallado se encuentra en avanzado estado de descomposición, dijeron desde el Distrito Tumbaco de la Policía Nacional a EL COMERCIO.

Según la Fuerza Pública se deben realizar pruebas de ADN para confirmar si se trata de Joselyn.

Desaparición de Joselyn Oña

La última vez que vieron a Joselyn Oña fue el 15 de mayo. Ese día, la joven de 26 años circulaba cerca de la parada Hermano Miguel del Trolebús, en el sector de San Blas, en el centro de Quito.

Tras desconocer su paradero, sus familiares presentaron una denuncia en la Fiscalía e iniciaron su búsqueda. De acuerdo con los datos proporcionados por los allegados, Joselyn Oña tiene una discapacidad del 65%.

Reclamos de los familiares

Los parientes de la joven han intensificado los reclamos para lograr su localización mediante plantones y exigencias a las autoridades.

Además, han manifestado su preocupación por el estado de salud de Joselyn, debido a que debe realizarse chequeos médicos constantes. Esa información fue difundida por miembros de su familia en redes sociales.

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