Persecución en Tumbaco, en Quito, terminó con un vehículo recuperado

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un camión que circulaba con maniobras peligrosas terminó rodeado de patrulleros en plena vía. La persecución generó momentos de tensión en una de las conexiones más transitadas de Quito.

Maniobras peligrosas que activaron la alerta

En Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito, servidores policiales identificaron un vehículo pesado que realizaba maniobras peligrosas mientras circulaba por la zona. Ante esa situación, los agentes iniciaron una persecución ininterrumpida para dar alcance al vehículo.

La persecución generó alarma entre conductores y moradores de esta parroquia rural de Quito. La secuencia se desarrolló en una de las principales conexiones entre Quito, Cumbayá, Tumbaco y el aeropuerto Mariscal Sucre, una vía de alto tráfico vehicular.

El despliegue policial que terminó con la persecución

Videos difundidos por WhatsApp y redes sociales muestran un amplio despliegue policial, con patrulleros rodeando el vehículo mientras varios agentes reducen y detienen a sus ocupantes en plena vía.

Las imágenes captadas por testigos muestran, además, la intervención directa de los uniformados sobre la plataforma del camión, en un procedimiento que provocó momentos de tensión visibles en las grabaciones.

El vehículo fue finalmente bloqueado y sus ocupantes quedaron bajo control policial. El conductor fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.

Un vehículo robado recuperado

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional confirmó que el vehículo pesado había sido reportado como robado. Su recuperación se dio gracias a la persecución iniciada tras detectar las maniobras irregulares en la vía.

La Policía Ecuador Zona 9 no detalló, hasta el momento, mayores datos sobre el vehículo, su propietario original ni las circunstancias en las que fue sustraído.

La Policía junto con la Fiscalía ha llevado adelante investigaciones relacionadas con el robo de accesorios de vehículos y delitos cometidos contra personas y domicilios en Quito.



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