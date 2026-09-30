Localizan a Killa Sisa Quishpe, reportada como desaparecida en Zámbiza

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Killa Sisa Quishpe Quishpe, quien fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre de 2026 en Zámbiza, Quito, fue localizada. Así lo informó la Fiscalía General del Estado la mañana de este miércoles 30 de agosto de 2026.

La desaparición fue reportada el 27 de septiembre

La información difundida inicialmente indicaba que Killa Sisa Quishpe Quishpe desapareció el 27 de septiembre de 2026. Es decir, su localización se da tres días después.

La Fiscalía no precisó más detalles sobre las circunstancias, el lugar ni la fecha en que ocurrió la localización.

Familiares la buscaron estos días

La joven de 24 años habia sido visto por última vez en Zámbiza. Según las investigaciones había salido de casa con su computadora, billetera, y documentos personales. Sin embargo, había dejado su celular en casa.

Desde su desaparición, sus familiares iniciaron una búsqueda intensa que incluyó la difusión de su ficha personal para poder obtener información que ayudara a dar con su paradero.

Preguntas frecuentes sobre localización de Killa Sisa

❓¿Quién es Killa Sisa Quishpe Quishpe y qué ocurrió con ella?

Killa Sisa Quishpe Quishpe, de 24 años, fue reportada como desaparecida en Zámbiza, Quito, el 27 de septiembre de 2026. La Fiscalía informó que fue localizada el 30 de septiembre.

Sus familiares iniciaron una búsqueda después de que se reportara su desaparición y difundieron su ficha personal para obtener información sobre su paradero.

❓¿Cuándo fue localizada Killa Sisa Quishpe Quishpe?

Killa Sisa Quishpe Quishpe fue localizada tres días después de que se reportara su desaparición, según informó la Fiscalía General del Estado.

La desaparición fue reportada el 27 de septiembre de 2026 y la Fiscalía comunicó su localización la mañana del 30 de septiembre.

❓¿Dónde fue vista por última vez Killa Sisa Quishpe Quishpe?

La joven fue vista por última vez en Zámbiza, en Quito.

Según la información disponible, había salido de su casa con su computadora, billetera y documentos personales. Su celular, en cambio, quedó en su vivienda.

❓¿Qué hicieron los familiares de Killa Sisa Quishpe durante su desaparición?

Sus familiares realizaron una búsqueda intensa y difundieron su ficha personal para obtener información que ayudara a localizarla.

La búsqueda comenzó después de que se reportara su desaparición el 27 de septiembre y se mantuvo hasta conocer que había sido localizada.

❓¿Qué se conoce sobre las circunstancias de la localización de Killa Sisa Quishpe?

La Fiscalía informó que fue localizada, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias, el lugar ni la fecha exacta de su localización.

La información oficial disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 no precisa qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecida.

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