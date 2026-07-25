Red de corrupción en Santa Elena habría cobrado hasta 15 000 dólares para manipular procesos penales

Una presunta red de corrupción en Santa Elena involucró a un funcionario de la Fiscalía General del Estado, abogados y otros colaboradores, quienes negociaron procesos penales a cambio de dádivas que alcanzaron hasta 15 mil dólares. Esta información fue divulgada el 25 de julio de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta en la red social X, un día después de un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Detalles sobre la estructura corrupta

Según el Ministerio del Interior, esta estructura utilizaba una oficina paralela que operaba bajo la fachada de un bróker de seguros. Presuntamente, favorecía a personas investigadas por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, tráfico de hidrocarburos y abuso sexual. Las autoridades llevan a cabo investigaciones por el supuesto delito de delincuencia organizada.

Inicio de la investigación

La Fiscalía General del Estado inició la investigación tras recibir una denuncia mediante el Buzón de Transparencia. Las primeras diligencias permitieron identificar una oficina que supuestamente se utilizaba para negociar causas penales activas y beneficiar irregularmente a personas procesadas.

Operativo policial y detenciones

En la madrugada del 24 de julio, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron cinco allanamientos en tres domicilios, una oficina jurídica y las instalaciones de la Fiscalía de Santa Elena, específicamente en el cantón La Libertad. Como resultado, detuvieron a un funcionario de la institución, un abogado y una mujer que colaboró con ambos.

Durante las intervenciones se incautaron cinco teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, once dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y documentación relacionada con la investigación. Estos elementos serán incorporados al expediente fiscal.

Nuevos detalles revelados por Reimberg

Tras el operativo, el ministro, John Reimberg aseguró que la organización “supuestamente negociaba procesos penales a cambio de dádivas de hasta 15 mil dólares”. Utilizaban una oficina paralela con apariencia de empresa dedicada al corretaje de seguros para favorecer a personas investigadas por diversos delitos.

Las declaraciones del ministro ampliaron la información inicial proporcionada por la Fiscalía al precisar el monto que exigían los involucrados para intervenir en causas penales. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre nuevas detenciones ni sobre una eventual formulación adicional de cargos mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de esta estructura investigada.

Preguntas frecuentes sobre la investigación por presunta red de corrupción en la Fiscalía de Santa Elena

❓ ¿Qué investiga la Fiscalía en el caso de Santa Elena? Una presunta red que negociaba procesos penales a cambio de dinero.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la estructura estaría integrada por un funcionario de la Fiscalía, un abogado y otros colaboradores, quienes presuntamente favorecían a personas investigadas por diversos delitos a cambio de dádivas. El caso se investiga por el supuesto delito de delincuencia organizada. ❓ ¿Cómo operaba la presunta estructura de corrupción? Utilizaba una oficina paralela que funcionaba bajo la fachada de un bróker de seguros.

Según el Ministerio del Interior, la oficina era utilizada para negociar causas penales activas y beneficiar irregularmente a personas investigadas por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, tráfico de hidrocarburos y abuso sexual. ❓ ¿Cómo comenzó la investigación? Con una denuncia presentada a través del Buzón de Transparencia.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias tras recibir la denuncia. Las primeras investigaciones permitieron identificar la presunta oficina utilizada para negociar procesos penales y avanzar con la recolección de evidencias. ❓ ¿Qué resultados dejó el operativo realizado en Santa Elena? Tres personas fueron detenidas y se incautaron equipos electrónicos, dinero y documentos.

Durante cinco allanamientos ejecutados el 24 de julio de 2026, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron a un funcionario de la institución, un abogado y una mujer que colaboraba con ambos. Además, decomisaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y documentación relacionada con la investigación. ❓ ¿Qué reveló el ministro del Interior sobre esta presunta red? Que supuestamente cobraba hasta 15 mil dólares para intervenir en procesos penales.

El ministro John Reimberg informó que la organización presuntamente negociaba causas penales a cambio de pagos que podían alcanzar los 15 mil dólares. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones y no han anunciado nuevas detenciones ni una formulación adicional de cargos.

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