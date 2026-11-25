Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Una publicación de The New York Times sobre la supuesta pausa de las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos generó un pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg, este miércoles 25 de noviembre de 2026. El reporte surge a pocos días de la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al país.

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Estados Unidos habría pausado las operaciones militares en Ecuador

El periódico estadounidense sostiene que la administración de Donald Trump decidió interrumpir las operaciones militares conjuntas con Ecuador mientras investiga una intervención de las fuerzas ecuatorianas que dejó un presunto narcotraficante muerto.

El medio atribuyó la información a un funcionario estadounidense y a otras tres personas con conocimiento del asunto, quienes solicitaron mantener sus identidades en reserva.

La supuesta pausa responde a preocupaciones sobre posibles delitos o violaciones de derechos humanos durante una operación militar del 23 de septiembre de 2026, en la que murió Carlos Germán Muñoz Jara.

Las autoridades ecuatorianas atribuían a Muñoz Jara vínculos con Los Choneros, una organización narcotraficante colombiana y el Cartel Jalisco Nueva Generación, de México.

Una de las fuentes que consultó el periódico sostuvo que, para mediados de octubre, las operaciones conjuntas ya se encontraban suspendidas.

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que sus fuerzas no participaron en aquella intervención y que toma en serio las denuncias de posibles conductas indebidas de sus socios.

John Reimberg se pronuncia sobre la cooperación con Estados Unidos

En una entrevista con Radio Centro de Quito, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Ecuador y Estados Unidos mantienen el trabajo conjunto para combatir a las estructuras criminales.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, con quien dialogaron sobre los avances en cooperación entre las dos naciones y coordinaron nuevas medidas a tomarse para reforzar la seguridad y la lucha contra los carteles del narcoterrorismo. — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) November 19, 2026

El funcionario recordó la reciente visita de Pete Hegseth y explicó que las conversaciones con el presidente Daniel Noboa abordaron las operaciones en territorio ecuatoriano, los próximos pasos de la cooperación y las necesidades del país para combatir las economías criminales.

Reimberg también hizo referencia a la presencia de aeronaves militares estadounidenses en diferentes aeropuertos de Ecuador.

“Tenemos los helicópteros de las fuerzas norteamericanas. Tenemos los aviones de las fuerzas norteamericanas”, manifestó.

El ministro aseguró que ambos países cuentan con un plan de trabajo. Sin embargo, no confirmó ni desmintió expresamente la supuesta pausa de las operaciones militares conjuntas en el fragmento de la entrevista.

Ecuador mantiene operativos con agencias de Estados Unidos

Como ejemplo de la cooperación internacional, el titular del Interior mencionó una reciente operación entre la Policía Nacional de Ecuador, las autoridades peruanas y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

El operativo permitió capturar en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, a un hombre que Reimberg identificó como uno de los delincuentes más buscados de Perú.

El Ministro explicó que Ecuador entregó al detenido a las autoridades peruanas al día siguiente de su captura, en presencia de representantes de la agencia estadounidense.

“Hay quienes quieren que se dañen estas relaciones que han dado tantos resultados positivos. Vamos a seguir trabajando. Tenemos un plan de trabajo con ellos”, afirmó.

La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos

Ambos países comenzaron las operaciones militares conjuntas en marzo de 2026, después de que el presidente Daniel Noboa autorizó estas intervenciones en territorio ecuatoriano.

Durante la reciente visita de Hegseth a Ecuador, las autoridades de ambos gobiernos abordaron la posibilidad de ampliar la cooperación operativa.

NEW: Ecuador was the first country to agree to joint operations with the U.S. That agreement is on hold and Ecuador’s president did not renew it when Hegseth visited last week. W/ @EricSchmittNYT https://t.co/sllYsR5BVu — Annie Correal (@anniecorreal) November 25, 2026

Sin embargo, una de las fuentes que consultó The New York Times sostuvo que Noboa no suscribió un acuerdo para dar continuidad a las operaciones conjuntas durante ese encuentro.

La cooperación militar también ha generado cuestionamientos de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como de legisladores estadounidenses por posibles vulneraciones de derechos humanos.

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ratificó su compromiso de trabajar con Ecuador y otros países para combatir las redes narcoterroristas.

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Reimberg, entretanto, aseguró que las conversaciones durante la visita de Hegseth tuvieron resultados positivos y que Ecuador continuará su trabajo con las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, la Cancillería de Ecuador no se ha pronunciado sobre la supuesta pausa de las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos.

Información relacionada sobre la cooperación militar entre Estado Unidos y Ecuador

EE.UU. habría pausado operaciones militares con Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Estados Unidos pausó las operaciones militares conjuntas con Ecuador? The New York Times sostiene que la administración de Donald Trump decidió interrumpir las operaciones militares conjuntas con Ecuador mientras investiga una intervención de las fuerzas ecuatorianas.

La supuesta pausa estaría relacionada con una operación del 23 de septiembre de 2026, en la que murió Carlos Germán Muñoz Jara. ❓¿Qué dijo John Reimberg sobre la supuesta pausa de las operaciones con Estados Unidos? John Reimberg aseguró que Ecuador y Estados Unidos mantienen el trabajo conjunto contra las estructuras criminales.

Sin embargo, en el fragmento de la entrevista no confirmó ni desmintió expresamente la supuesta pausa de las operaciones militares conjuntas. ❓¿Por qué Estados Unidos investiga una operación militar realizada en Ecuador? La investigación estaría relacionada con posibles delitos o violaciones de derechos humanos durante una intervención militar del 23 de septiembre de 2026.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que sus fuerzas no participaron en aquella intervención y que toma en serio las denuncias sobre posibles conductas indebidas de sus socios. ❓¿Siguen en Ecuador aeronaves de las fuerzas estadounidenses? John Reimberg afirmó que existen helicópteros y aviones de las fuerzas estadounidenses en diferentes aeropuertos de Ecuador.

El Ministro mencionó esa presencia al explicar que ambos países mantienen un plan de trabajo conjunto contra las estructuras criminales. ❓¿Qué hablaron Daniel Noboa y Pete Hegseth durante su reciente reunión? Según Reimberg, las conversaciones abordaron las operaciones que se realizan en territorio ecuatoriano, los siguientes pasos de la cooperación y las necesidades del país para combatir las economías criminales.

El Ministro aseguró que las conversaciones durante la visita de Hegseth tuvieron resultados positivos y que Ecuador continuará trabajando con las autoridades estadounidenses.

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