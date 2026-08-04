Ecuador integra la nueva alianza militar de EE.UU. contra los cárteles

El Ejército de Estados Unidos conformó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental junto a 18 naciones, entre ellas Ecuador, para combatir el crimen organizado.

Nueva alianza regional contra el crimen organizado incluye a Ecuador

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), con sede en Miami, anunció este martes la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental.

Según informa EFE, esta iniciativa militar se integra con los 18 países que conforman la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, marcando una transición directa respecto a la denominada Operación Lanza del Sur.

De acuerdo con los reportes institucionales difundidos, el propósito central de esta coalición consiste en incrementar la efectividad operacional frente a las diversas amenazas que socavan la estabilidad regional e impactan directamente en la seguridad norteamericana y de sus socios.

Objetivos estratégicos y brazo ejecutor

El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró que este nuevo grupo de trabajo funcionará como “el brazo ejecutor” del comando para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio.

Según reporta EFE, la sede militar reúne capacidades tácticas y alianzas de confianza destinadas a ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales. El comandante explicó que la estrategia busca elevar el ritmo operacional y generar fricción sistémica para desarticular las redes delictivas que operan a escala transnacional.

Transición de la Operación Lanza del Sur

La instauración de este mecanismo representa una evolución de la Operación Lanza del Sur, un despliegue militar iniciado en septiembre de 2025 por la Administración de Donald Trump que incluyó ataques aéreos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.

Según detalla EFE, aquella estrategia también buscó incrementar la presión contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro antes de su captura e incursión a territorio estadounidense a principios de enero para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Conteo preliminar de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indica que los operativos previos dejaron un saldo superior a las 60 embarcaciones atacadas y 221 personas fallecidas.

Países integrantes de la coalición

La nueva alianza estratégica agrupa a Estados Unidos junto a las naciones que suscribieron el acuerdo del Escudo de las Américas en marzo, celebrado en Miami.

Según informa EFE, el bloque está compuesto por Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Posteriormente, tras el evento oficial, se adhirieron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La jefatura del nuevo grupo operativo recaerá sobre el general Kevin Jarrard, reconocido por liderar la respuesta humanitaria tras los terremotos de junio en Venezuela.

Integración de inteligencia y operaciones multinacionales

El Comando Sur precisó que la nueva infraestructura funcionará como sede operativa para la ejecución de misiones conjuntas en toda la región.

Según reporta EFE, el esquema integrará capacidades de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional. Con este despliegue, las fuerzas armadas aliadas pretenden neutralizar las actividades ilícitas y fortalecer la cooperación militar transfronteriza en el hemisferio occidental.

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