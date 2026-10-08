Militares activan dos drones de EE.UU. en cielos ecuatorianos

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El rastreo de rutas estratégicas y corredores fluviales incorpora equipamiento aéreo no tripulado de largo alcance. En el marco de la cooperación militar bilateral para enfrentar al narcotráfico, el despliegue de drones de EE.UU. en cielos ecuatorianos se formalizó durante los primeros días de octubre de 2026, con dos unidades modelo MQ-9 Reaper operando en tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para neutralizar las operaciones de grupos delictivos transnacionales.

Monitoreo táctico con drones de EE.UU. en cielos ecuatorianos

La presencia y actividad de los drones de EE.UU. en cielos ecuatorianos fue ratificada por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, quien precisó que ambas aeronaves fueron transferidas desde bases del Comando para África.

Según informa The New York Times, las Fuerzas Armadas estadounidenses trasladaron varios drones MQ-9 Reaper desde el continente africano hacia Colombia y Ecuador, citando a dos funcionarios con conocimiento de la decisión bajo condición de anonimato.

La llegada de estos artefactos busca fortalecer las capacidades operativas del Bloque de Seguridad para anticipar amenazas y limitar los desplazamientos de organizaciones dedicadas al tráfico de alcaloides, integrándose a una estrategia hemisférica que contempla acciones conjuntas en la región.

Sensores avanzados y especificaciones técnicas de vuelo

Desarrollados por la empresa General Atomics, los MQ-9 Reaper miden 11 metros de longitud y 20 metros de envergadura, alcanzando velocidades que se sitúan entre 425 y 480 kilómetros por hora.

Las aeronaves poseen una capacidad de transporte de hasta 1 746 kilogramos, un techo de vuelo de 45 000 pies y autonomía para mantenerse en el aire durante 27 horas consecutivas. Su estructura alberga radar multimodo, sensores electroópticos e infrarrojos, sistemas térmicos y receptores de señales electrónicas para intervenir comunicaciones, además de seis anclajes aptos para misiles Hellfire y bombas guiadas, con un costo cercano a los 50 millones de dólares por nave.

Soberanía en bases militares y coordinación operacional

Las operaciones que se ejecutan en suelo firme y dentro del mar territorial se planifican conjuntamente entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Comando Sur de los Estados Unidos.

En aguas internacionales, las fuerzas navales estadounidenses interceptan embarcaciones y entregan a los ciudadanos ecuatorianos a las autoridades locales para su respectivo juzgamiento penal. La cartera de Defensa recalcó que todas las bases del territorio permanecen bajo control nacional, en cumplimiento del mandato constitucional que prohíbe instalaciones extranjeras; el soporte logístico contempla buques que atracan en Manta, lanchas en San Lorenzo y apoyo técnico en la Base Aérea Taura, en Guayas, donde se proyecta un centro multinacional de inteligencia.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos drones de Estados Unidos en cielos ecuatorianos operan actualmente?

Operan dos aeronaves militares no tripuladas modelo MQ-9 Reaper.

Los equipos llegaron a inicios de octubre de 2026 transferidos desde el Comando de Estados Unidos para África como parte de los convenios bilaterales de defensa.

❓ ¿Qué capacidades técnicas tienen los drones de Estados Unidos en cielos ecuatorianos?

Disponen de hasta 27 horas de autonomía de vuelo, velocidad de 480 km/h y altitud de 45.000 pies. JPG+ 1

Cuentan con radares multimodo, cámaras electroópticas e infrarrojas y puntos de anclaje para armamento guiado de precisión. JPG+ 1

❓ ¿Qué función cumplen los drones de Estados Unidos en cielos ecuatorianos para la seguridad?

Ejecutan tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para el Bloque de Seguridad.

Su objetivo central consiste en detectar movimientos vinculados a economías criminales y restringir los corredores de transporte de sustancias ilícitas.

❓ ¿Desde qué instalaciones operan los drones de Estados Unidos en cielos ecuatorianos?

Operan coordinados con bases ecuatorianas, destacando la infraestructura logística de la Base Aérea Taura en Guayas.

El Ministerio de Defensa precisó que todas las instalaciones se mantienen bajo estricta administración y soberanía nacional, respetando la prohibición constitucional de bases extranjeras.

❓ ¿Cómo se planifican los vuelos de los drones de Estados Unidos en cielos ecuatorianos?

De forma conjunta entre el Comando Conjunto de las FF. AA. del Ecuador y el Comando Sur de EE. UU.

Los operativos en suelo y mar territorial requieren coordinación binacional, mientras que las aprehensiones en aguas internacionales son ejecutadas por fuerzas de EE. UU. y judicializadas en Ecuador.

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