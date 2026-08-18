Jefe del Comando Sur de EE. UU. realizó su tercera visita oficial a Ecuador

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (EE.UU.), completó este 18 de agosto de 2026 su tercera visita oficial a Ecuador, en la que mantuvo reuniones con autoridades de Defensa del país para abordar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La tercera visita oicial del Jefe del Comando Sur de EE.UU. a Ecuador

Durante su visita, el comandante del Comando Sur de EE.UU. se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo Rendón, y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador.

Cooperación contra el narcotráfico

Según la información difundida sobre la visita, los funcionarios analizaron el avance de los objetivos de la asociación bilateral de defensa, entre ellos los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Estos trabajos se desarrollan en el marco de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), iniciativa que busca fortalecer la cooperación entre países del hemisferio frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Estados Unidos y Ecuador también mantienen como objetivos compartidos el fortalecimiento de la seguridad regional, la reducción de la migración ilegal y la limitación de la interferencia geopolítica extranjera en el hemisferio occidental.

Comando Sur estableció un nuevo grupo de tarea

El Comando Sur informó que, como parte de estos esfuerzos y sobre la base de la declaración conjunta de seguridad suscrita en marzo durante la Conferencia de las Américas Contra los Cárteles, estableció el Grupo de Tarea Conjunto–Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) el pasado 4 de agosto.

Este grupo constituye el brazo de acción regional del Comando Sur y trabaja con países socios de la A3C, entre ellos Ecuador, para fortalecer la seguridad y la cooperación en el hemisferio.

La visita de Donovan se produce en este contexto de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. Las autoridades de ambos países señalaron que la alianza busca sumar capacidades, inteligencia y cooperación para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

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