Ecuador participó en el Foro de la Coalición contra los Carteles de las Américas, en Panamá, este martes 11 de agosto de 2026.

La participación de Ecuador en el Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, en Panamá

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), integrada por cerca de una veintena de países, inició este martes una reunión en Ciudad Panamá con el llamado a pasar de los discursos a la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado, informó el Gobierno panameño.

En el foro participará el miércoles el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, según anunció este martes la Embajada estadounidense.

La coalición, también conocida como Escudo de las Américas, fue presentada oficialmente en marzo pasado por el presidente Donald Trump, y la semana pasada el Comando Sur (Southcom) lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que la integran en lo que será una “transición” de la Operación Lanza del Sur, que ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

El Comando Sur publicó imagen con John Reimberg y Gian Carlo Loffredo

El Comando Sur de Estados Unidos publicó una imagen en sus redes sociales con el ministro del Interior, John Reimberg y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Así, confirmó la participación de Ecuador en este Foro, que se constituye en uno de los primeros encuentros tras la conformación de esta alianza liderada por Estados Unidos.

Palabras de Francis Donovan

El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró el pasado 4 de agosto que el nuevo grupo de trabajo será “el brazo ejecutor” del Comando Sur “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”.

En esta ocasión, Donovan señaló: “El foro de la Coalición Americana contra los Cárteles, organizado por nuestros amigos en Panamá, marca un punto de inflexión decisivo en nuestra lucha regional contra los cárteles y el narcoterrorismo”.

Y agregó: “Nuestro objetivo es simple: convertir esta coalición en un equipo coordinado y eficaz que combata directamente al enemigo. No podemos limitarnos a reunirnos y debatir. Debemos actuar conjuntamente, trabajando codo con codo para ejercer una presión sistémica total sobre estas redes terroristas y salvaguardar nuestro hemisferio”.

‘Del discurso político a la acción conjunta’

“Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta”, dijo el ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en el acto inaugural, en el que resaltó que “la coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades de la región”, según indicó el comunicado oficial.

Ábrego argumentó que las organizaciones del crimen organizado “combinan narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas”, utilizan “tecnologías de alta gama y reclutan a menores” de edad, un escenario en el que los países de la región, “solo unidos”, podrán anticiparse “a las amenazas”.

Por su parte, el comandante Donovan, afirmó en el acto inaugural del Foro de la A3C que “la coalición debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados”, de acuerdo con el comunicado.

El jefe del Comando Sur precisó además que en el foro participan ministros, viceministros, jefes de seguridad, defensa y altos mandos militares de la región.

Países suscriptores

Los países que suscribieron en marzo pasado la alianza del Escudo de las Américas fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y se han sumando Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El foro se desarrolla en paralelo al ejercicio Panamax 2026, iniciado la semana pasada con la participación de 1.700 soldados de élite de 19 países, incluido EE.UU.

En el ejercicio Panamax 2026 participan Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

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