Comando Sur de EE.UU. visita Esmeraldas para fortalecer cooperación con Armada del Ecuador

La Armada del Ecuador recibió al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en el Batallón de Infantería de Marina N.° 11 San Lorenzo, ubicado en la provincia de Esmeraldas. Esta jornada de trabajo incluyó la participación del comandante general de la Armada y se enfocó en fortalecer la cooperación operativa entre ambas instituciones.

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Revisión de operaciones conjuntas

Durante la agenda, las autoridades revisaron las acciones que ejecutan de forma conjunta los militares ecuatorianos y el personal estadounidense. Además, analizaron las operaciones que la Armada desarrolla en la frontera norte para reforzar la seguridad en Esmeraldas y enfrentar las amenazas que afectan a esa zona del país.

Capacidades operativas en la frontera norte

La visita permitió exponer el trabajo coordinado entre la Armada del Ecuador y el personal de los Estados Unidos. En este espacio, conocieron las operaciones que ambas partes ejecutan de manera conjunta y revisaron las acciones que impulsa la institución naval para fortalecer la seguridad en la frontera norte.

La agenda se centró en las capacidades operativas desplegadas en esa jurisdicción y en las tareas que realiza la Armada para responder a las amenazas presentes en ese sector del territorio nacional.

Recorrido fluvial y evaluación de infraestructura

Como parte de las actividades programadas, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos y el comandante general de la Armada participaron en un recorrido fluvial a bordo de las unidades desplegadas en la zona. El objetivo fue conocer de primera mano las capacidades operativas del Batallón de Infantería de Marina N.° 11 San Lorenzo. Durante el recorrido, las autoridades también constataron el trabajo que desarrolla el personal naval en sectores estratégicos donde la Armada mantiene operaciones permanentes de vigilancia y control.

La agenda incluyó una evaluación de la infraestructura del policlínico. En ese espacio, las autoridades verificaron el estado de la infraestructura y evaluaron acciones destinadas a fortalecer las capacidades de atención para el personal militar. Con esta actividad, la Armada del Ecuador revisó las condiciones de un área considerada importante para el apoyo al personal que cumple funciones en la unidad militar.

Fortalecimiento de la cooperación internacional

Al concluir la agenda de trabajo, la institución destacó que estas actividades fortalecen la cooperación internacional y promueven el intercambio de experiencias entre la Armada del Ecuador y el Comando Sur de los Estados Unidos. Además, señalaron que este tipo de encuentros impulsa el desarrollo de capacidades operativas que respaldan el cumplimiento de la misión institucional y contribuyen a la seguridad de los espacios acuáticos nacionales.

ARMADA DEL ECUADOR FORTALECE COOPERACIÓN OPERATIVA CON EL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS#Esmeraldas | Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, desarrollaron una agenda de trabajo en el Batallón de Infantería de Marina N.° 11 “San Lorenzo”, con la presencia del… pic.twitter.com/2FY9Jw4lhg — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) July 15, 2026

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