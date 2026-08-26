Comando Sur de EE.UU. apoya operativos contra el narcotráfico en Ecuador

La cooperación internacional en materia de seguridad se consolidó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026, luego de que el Comando Sur apoyara los operativos en Ecuador junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Las intervenciones simultáneas denominadas Jericó y Factoría permitieron desarticular redes logísticas y financieras vinculadas a las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lobos en varias provincias del país.

Respaldo internacional del Comando Sur hacia los operativos en Ecuador

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, calificó los resultados como una victoria decisiva para la región.

"Ecuador's announcement today of a successful series of simultaneous operations targeting the Los Choneros and Los Lobos Designated Terrorist Organizations is a decisive victory for the region. Supported by the powerful and precise capabilities of the U.S. whole-of-government… https://t.co/aGYOyqHEfk — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

Donovan destacó que las operaciones conjuntas asestaron un fuerte golpe a la logística, finanzas y liderazgos de redes ilícitas que operan en el hemisferio occidental, reafirmando el compromiso del Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental para trabajar junto a Ecuador dentro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C).

Cooperación interagencial y postura de la DEA

El comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, felicitó formalmente a las autoridades ecuatorianas y a la DEA tras la ejecución de las intervenciones conjuntas.

Donovan remarcó que, a través de un equipo interagencial integrado por la DEA, el Departamento de Guerra, el SOUTHCOM y las fuerzas ecuatorianas, se busca aplicar una fricción sistémica total contra las redes del narcoterrorismo que amenazan la seguridad del hemisferio occidental.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terry Cole, calificó el procedimiento como un golpe clave para desmantelar una importante red transnacional de narcotráfico vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cole señaló que la agencia estadounidense colaboró estrechamente en territorio ecuatoriano con la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado durante toda la investigación, destacando que el trabajo coordinado permite neutralizar los recursos, el financiamiento y la infraestructura de aviación clandestina empleados para el tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos.

“U.S. Southern Command congratulates our Ecuadorian partners and the DEA on a series of coordinated operations targeting the Los Choneros and Los Lobos Designated Terrorist Organizations. Through a joint interagency team composed of @DEAHQ, @DeptofWar, SOUTHCOM, and Ecuadorian… https://t.co/4sGIV9JNT8 — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

Alcance de la operación Factoría contra Los Lobos

Bajo el despliegue del operativo Factoría, la Policía Nacional ejecutó 20 allanamientos en Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

La acción dejó 24 personas vinculadas al proceso (17 aprehendidas y 7 personas privadas de libertad notificadas), entre ellas tres cabecillas y dos ciudadanos mexicanos vinculados presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación.

En el cantón Durán, las autoridades localizaron un centro de acopio de combustible y una avioneta en reparación que se utilizaban para enviar droga por vía aérea hacia México y Estados Unidos, además de identificar dos pistas clandestinas y decomisar un millón de dólares en efectivo.

Resultados de la operación Jericó contra Los Choneros

De forma paralela, el operativo Jericó se concentró en desmantelar las rutas de acopio y microexpendio asociadas a Los Choneros en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí.

Tras un año de investigaciones, los uniformados desarrollaron 16 allanamientos que dejaron 19 personas vinculadas (12 aprehendidas y 7 en centros carcelarios), junto con el decomiso de aproximadamente 1,5 toneladas de sustancias ilícitas que ingresaban desde la frontera norte en vehículos con doble fondo.

Balance consolidado de las intervenciones 3D

El balance general de las operaciones Jericó y Factoría dejó un total de 43 personas vinculadas al procedimiento judicial (29 aprehendidas y 14 privadas de libertad).

Entre las evidencias incautadas constan:

2,5 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Más de un millón de dólares en efectivo.

de dólares en efectivo. 25 armas de fuego (cortas y largas) y 1.000 cartuchos.

de fuego (cortas y largas) y 1.000 cartuchos. 21 vehículos retenidos y 47 teléfonos celulares.

retenidos y 47 teléfonos celulares. Una avioneta retenida y dos pistas clandestinas inhabilitadas.

Preguntas frecuentes sobre el apoyo del Comando Sur de EE.UU. a operativos en Ecuador

❓ ¿Qué declaró el Comando Sur de EE. UU. sobre las operaciones en Ecuador?

Calificó los operativos como una victoria decisiva contra las redes del narcotráfico regional.

El general Francis L. Donovan ratificó el trabajo conjunto dentro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C).

❓ ¿Qué organizaciones delictivas fueron intervenidas en las operaciones simultáneas?

Los Lobos (operación Factoría) y Los Choneros (operación Jericó).

Ambas estructuras han sido catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

❓ ¿En qué provincias se ejecutaron los 36 allanamientos policiales?

En Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Las investigaciones se desarrollaron de manera sostenida durante más de un año bajo la Estrategia Operacional 3D.

❓ ¿Qué hallazgos logísticos se registraron en el cantón Durán?

Una avioneta en reparación y un centro de acopio de combustible para vuelos ilícitos.

La Policía identificó además dos pistas clandestinas empleadas para el envío aéreo de droga hacia México y EE. UU.

❓ ¿Cuál es el saldo total de personas vinculadas y evidencias incautadas?

43 personas procesadas, 2,5 toneladas de droga, 25 armas y más de USD 1 millón en efectivo.

El procedimiento incluyó 29 capturas en flagrancia y 14 notificaciones a personas privadas de la libertad.

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