Procesado en el caso de Lizeth Bunshi es trasladado a la cárcel del Encuentro

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó el traslado del único procesado por la desaparición y muerte de Lizeth Bunshi a la cárcel del Encuentro este jueves 24 de septiembre de 2026.

El traslado del procesado en el caso de Lizeth Bunshi a la cárcel del Encuentro

Cristian Gonzalo V. L., procesado por la desaparición y muerte de Lizeth Bunshi en Quito, el pasado 18 de julio de 2026, fue trasladado a la cárcel del Encuentro, confirmó la tarde de este jueves el SNAI.

Lo que se sabe del caso de Lizeth Bunshi

La investigación por la desaparición y muerte de Lizeth Bunshi, de 28 años, continúa en Quito. La joven desapareció el 19 de julio de 2026 y su cuerpo fue localizado 37 días después en el río Machángara, en el sector de Guápulo.

La Fiscalía investiga actualmente a Cristian V. por el presunto delito de desaparición involuntaria. La defensa de la familia de Lizeth, en cambio, solicita que el caso sea investigado como femicidio.

Estos son los principales hechos y avances conocidos de la investigación.

¿Cuándo desapareció Lizeth Bunshi?

Lizeth desapareció el 19 de julio de 2026, después de salir en el Valle de los Chillos para reunirse con su novio y amigos.

De acuerdo con la investigación, después de una presunta discusión con su pareja, la joven quedó en compañía de Cristian V., amigo de su novio.

Cámaras de seguridad registraron a Lizeth y Cristian V. ingresando juntos a una quebrada ubicada en el sector del redondel de Cumandá, en el centro-sur de Quito.

Desde ese momento se inició la búsqueda de la joven.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Lizeth Bunshi?

El 25 de agosto de 2026, luego de 37 días de búsqueda, el cuerpo de Lizeth fue localizado entre las rocas del río Machángara, en el sector de Guápulo.

La identidad de la joven fue confirmada mediante una pericia de odontología forense. Los especialistas utilizaron, entre otros elementos, sus brackets y piezas dentales para establecer su identidad.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue ahogamiento.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene bajo reserva los mecanismos específicos que son analizados para determinar si existió una agresión previa.

¿Qué contradicciones existen en la versión de Cristian V.?

Cristian V. inicialmente sostuvo que Lizeth cayó accidentalmente al río y que no pudo rescatarla.

La Fiscalía señala que el sospechoso ha entregado versiones contradictorias y que modificó su relato sobre las rutas que habría seguido junto con Lizeth.

El 22 de septiembre, Cristian V. rindió una ampliación de su testimonio como parte de las diligencias de la investigación.

La versión entregada por el procesado es contrastada con los testimonios, registros de cámaras y otros elementos recopilados durante la investigación penal.

¿Qué dijeron los testigos de la quebrada?

Entre los testimonios incorporados a la investigación constan los de un habitante de calle y otras personas que se encontraban en la zona.

Según sus declaraciones, habrían presenciado una fuerte discusión en la quebrada. Los testigos señalaron que el hombre que acompañaba a Lizeth la insultaba y amenazaba de muerte.

También afirmaron haber escuchado gritos de auxilio de la joven antes de que desapareciera.

Estos testimonios forman parte de los elementos que deberán ser contrastados con el resto de las evidencias recopiladas por la Fiscalía.

¿Por qué la familia pide investigar el caso como femicidio?

Actualmente, Cristian V. está procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria.

La defensa de la familia de Lizeth Bunshi sostiene que los hechos deben ser investigados bajo la figura de femicidio y ha solicitado a la Fiscalía que reformule los cargos.

La causa de muerte establecida por la autopsia fue ahogamiento. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que Lizeth llegó al río Machángara y qué ocurrió antes de su muerte.

¿Qué ocurrió en la reconstrucción de los hechos?

Como parte de las diligencias, el 13 de septiembre de 2026 se realizó una reconstrucción técnica de los hechos en el sector de Cumandá.

La diligencia había sido suspendida en dos ocasiones debido a problemas logísticos.

Finalmente, la reconstrucción se ejecutó con tecnología 3D, con la que se recreó el trayecto realizado por Lizeth y Cristian V. en la zona.

Esta diligencia forma parte de las acciones destinadas a establecer la secuencia de acontecimientos ocurridos antes de la desaparición de la joven.

La investigación continúa mientras Fiscalía analiza los testimonios, las pericias y los demás elementos recopilados para determinar qué ocurrió con Lizeth Bunshi el 19 de julio.

Procesado por caso de Lizeth Bunshí en la cárcel del Encuentro; preguntas frecuentes

❓ ¿A qué cárcel fue trasladado Cristian V. por el caso de Lizeth Bunshi?

Cristian Gonzalo V. L., único procesado por la desaparición y muerte de Lizeth Bunshi, fue trasladado este 24 de septiembre de 2026 a la cárcel del Encuentro, según confirmó el SNAI.

El procesado es investigado actualmente por el presunto delito de desaparición involuntaria. La defensa de la familia de Lizeth, en cambio, solicita que el caso sea investigado como femicidio.

❓ ¿Cuándo desapareció Lizeth Bunshi y dónde fue vista por última vez?

Lizeth Bunshi, de 28 años, desapareció el 19 de julio de 2026, después de salir en el Valle de los Chillos para reunirse con su novio y amigos.

Según la investigación, posteriormente quedó en compañía de Cristian V. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando a una quebrada en el sector del redondel de Cumandá, en el centro-sur de Quito.

❓ ¿Dónde encontraron el cuerpo de Lizeth Bunshi y cómo fue identificada?

El cuerpo de Lizeth fue localizado el 25 de agosto de 2026, 37 días después de su desaparición, entre las rocas del río Machángara, en el sector de Guápulo.

La identidad fue confirmada mediante una pericia de odontología forense, que utilizó, entre otros elementos, sus brackets y piezas dentales. La autopsia estableció que la causa de muerte fue ahogamiento.

❓ ¿Qué versiones ha entregado Cristian V. sobre la desaparición de Lizeth Bunshi?

Cristian V. inicialmente afirmó que Lizeth cayó accidentalmente al río y que no pudo rescatarla. La Fiscalía señala que el procesado ha entregado versiones contradictorias y que modificó su relato sobre las rutas que habría seguido junto con la joven.

El 22 de septiembre rindió una ampliación de su testimonio. Su versión está siendo contrastada con testimonios, registros de cámaras y otros elementos recopilados durante la investigación.

❓ ¿Por qué la familia de Lizeth Bunshi pide que el caso se investigue como femicidio?

Cristian V. está procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria, pero la defensa de la familia de Lizeth solicita a la Fiscalía que los hechos sean investigados como femicidio.

Entre los elementos incorporados a la investigación constan testimonios de personas que estaban en la zona de la quebrada y que afirmaron haber presenciado una discusión, además de escuchar insultos, amenazas de muerte y gritos de auxilio. Estos testimonios deben ser contrastados con el resto de evidencias antes de establecer las circunstancias de la muerte.

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