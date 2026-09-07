Esto se sabe sobre la próxima reconstrucción del caso Lizeth Bunshi

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Un cambio en la versión del único procesado modificó las condiciones previstas para reconstruir los últimos momentos de Lizeth Bunshi en el sector del río Machángara, en Quito. La diligencia debía realizarse la noche del domingo 6 de septiembre de 2026, cerca del Playón de La Marín.

Fiscalía, Policía, peritos y las partes procesales acudieron al lugar, donde también se ejecutaron cierres viales. Sin embargo, el procedimiento se suspendió por segunda ocasión.

Según Freddy Ron, abogado de la familia Bunshi, el procesado presentó un nuevo relato sobre lo ocurrido. Entre los cambios constarían una vía distinta de ingreso al sector y otra posición en la que se habría encontrado Lizeth.

El nuevo relato requiere otros procedimientos técnicos

La defensa de la familia explicó que las modificaciones obligan a establecer otro perímetro y contar con equipos técnicos especializados antes de desarrollar la reconstrucción.

La diligencia busca recrear el recorrido que realizaron Lizeth y el procesado, así como contrastar su relato con los videos de seguridad, testimonios y demás elementos recopilados durante la investigación.

En la versión conocida inicialmente, el procesado sostuvo que Lizeth ingresó a la quebrada y cayó al río. También afirmó que abandonó el lugar para buscar ayuda. Sin embargo, dos testigos declararon que escucharon una discusión y pedidos de auxilio antes de observar al hombre salir del sector.

Dos intentos de reconstrucción quedaron suspendidos

La primera convocatoria se realizó el 30 de agosto. En esa ocasión, la defensa del procesado sostuvo que la presencia de varias personas impedía garantizar el desarrollo de la diligencia.

Los abogados de la familia señalaron que la suspensión respondió a la falta de personal de tránsito para realizar los cierres viales. El procedimiento volvió a convocarse para el 6 de septiembre, pero tampoco se concretó.

El cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado el 25 de agosto en la ribera del río Machángara, en Guápulo, después de 37 días de búsqueda. La Fiscalía confirmó su identidad mediante una pericia de odontología forense.

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El único procesado permanece con prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria. Tras el hallazgo, la defensa de la familia solicitó que los cargos sean reformulados para que el caso se investigue como presunto femicidio.

¿Cuándo se realizará la reconstrucción del caso Lizeth Bunshi?

Hasta este lunes 7 de septiembre, la Fiscalía no ha confirmado una nueva fecha para la reconstrucción de los hechos. La institución deberá emitir otra convocatoria una vez que se definan las condiciones técnicas y logísticas requeridas.

La defensa de la familia considera que la diligencia debe efectuarse un domingo y en un horario cercano al momento en que Lizeth fue vista por última vez.

Caso Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo se realizará la reconstrucción de los hechos del caso Lizeth Bunshi? Hasta este lunes 7 de septiembre de 2026, la Fiscalía no ha confirmado una nueva fecha para la diligencia.

La institución deberá emitir otra convocatoria una vez que se definan las condiciones técnicas y logísticas necesarias para reconstruir el recorrido. ❓¿Por qué se suspendió por segunda vez la reconstrucción del caso? La diligencia prevista para el 6 de septiembre se suspendió después de que el único procesado presentara un nuevo relato sobre lo ocurrido.

Según la defensa de la familia, el cambio incluye una vía distinta de ingreso al sector del río Machángara y otra posición en la que se habría encontrado Lizeth. ❓¿Qué implica el cambio de versión del procesado? Las modificaciones obligan a establecer un nuevo perímetro y a contar con equipos técnicos especializados antes de desarrollar la reconstrucción.

El objetivo de la diligencia es contrastar la versión del procesado con los videos de seguridad, testimonios y demás elementos recopilados durante la investigación. ❓¿Por qué tampoco se realizó la primera reconstrucción? La primera convocatoria, prevista para el 30 de agosto, también fue suspendida.

La defensa del procesado sostuvo que la presencia de varias personas impedía garantizar la diligencia, mientras que los abogados de la familia señalaron falta de personal de tránsito para ejecutar los cierres viales. ❓¿En qué estado se encuentra el proceso por la muerte de Lizeth Bunshi? El único procesado permanece con prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria.

Después del hallazgo del cuerpo, la defensa de la familia solicitó que los cargos sean reformulados para que el caso se investigue como presunto femicidio.

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