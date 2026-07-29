Prisión preventiva para exalcalde de Camilo Ponce Enríquez por presunto lavado de activos

La justicia dictó prisión preventiva contra el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, en el caso denominado BB. La Fiscalía procesa a seis personas naturales y dos jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Operativo y detenciones

El exfuncionario figura entre los detenidos durante un operativo ejecutado la madrugada del martes 28 de julio en las provincias de Azuay y El Oro. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez declaró legal la detención de los procesados, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de los abogados defensores.

Además de la prisión preventiva para todos los investigados, la Fiscalía solicitó la incautación de vehículos e inmuebles, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias.

Investigaciones relacionadas con minería ilegal

La Fiscalía vincula la investigación con minería ilegal y exportación de oro. Informó que la investigación nació a partir de un oficio de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), emitido el 25 de marzo de 2026. Ese documento señala que, entre 2023 y 2025, los investigados habrían registrado ingresos superiores a 9 millones de dólares que, según la entidad, no guardan relación con actividades económicas justificables.

De acuerdo con la investigación, la estructura estaría relacionada con actividades de minería ilegal y distribución de explosivos. Además, la Fiscalía indaga la presunta exportación de oro sin que exista un origen lícito determinado para el mineral.

Irregularidades en facturación y exportaciones

En el caso del exalcalde Elías Baldor Bermeo, la entidad sostiene que, mediante una de sus empresas, habría desarrollado presuntas actividades de minería ilegal. También señala que existirían irregularidades en la facturación y en las exportaciones de oro, sin que se justifique cómo obtuvo el mineral que posteriormente salió del país.

Elementos presentados por la Fiscalía

Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción. Entre ellos constan informes de la UAFE, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), además de registros de movimientos migratorios, documentación sobre cuentas y movimientos bancarios, y certificaciones que indican que no existen licencias mineras vigentes relacionadas con los investigados.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoBB: luego del análisis respectivo por parte del Juez de la causa, se acoge el pedido de #FiscalíaEc y se dicta prisión preventiva para todos los procesados. Además, se dispone la incautación de los bienes adquiridos durante el período investigado, la… — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 29, 2026

Allanamientos y hallazgos

Durante los allanamientos realizados la madrugada del martes, las autoridades levantaron varios indicios. Entre ellos figuran más de 250 mil dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otros objetos que forman parte de la investigación.

Caso BB: Operativo significativo

El caso BB salió a la luz tras un operativo ejecutado durante la madrugada del martes 28 de julio en Azuay y El Oro. La Fiscalía lideró la intervención como parte de una investigación previa por presunto lavado de activos, cuyo delito precedente estaría relacionado con la minería ilegal y la distribución de explosivos.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la intervención apuntó contra la estructura de Elías Baldor Bermeo Cabrera (por ello al caso lo nominaron BB)., a quien el Gobierno identifica como el principal financista de Los Lobos. Según el balance oficial, las autoridades ejecutaron diez allanamientos, detuvieron a seis personas, allanaron cuatro empresas e incautaron trece vehículos.

Despliegue policial y resultados

En el despliegue participaron 284 policías y 11 fiscales, con apoyo de la Policía Nacional, la UAFE, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia. Antes de que concluyera la operación, Reimberg calificó esta acción como “quizá la más importante del año” y señaló que se trataba de una intervención compleja y peligrosa.

Tras presentar los resultados, afirmó que las autoridades golpearon las economías criminales al actuar contra quien identificó como el principal financista.

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