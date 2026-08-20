Dos presuntos asesinos del funcionario de Fiscalía en Salinas fueron enviados a El Encuentro

Dos, de los tres hombres señalados como los presuntos asesinos de José Luis M. P., funcionario de la Fiscalía Provincial de Santa Elena fueron trasladados a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, luego de la prisión preventiva que pesa en su contra.

Así se pudo ver en una foto compartida por el ministro del Interior, John Reimberg, la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026.

Traslado a la cárcel de El Encuentro

Vestidos con el uniforme naranja y con la cabeza rapada fueron presentados, dos, de los tres los presuntos asesinos del funcionario público de la Fiscalía Provincial de Santa Elena, que murió el pasado lunes 17 de agosto de 2026 en un ataque armado.

“Estos sujetos, los que asesinaron al secretario del fiscal de Santa Elena ya están en El Encuentro. Cero impunidad”, escribió John Reimberg en su cuenta de X, al mostrar la foto de los presuntos implicados.

Según las investigaciones preliminares, los hombres serían integrantes del grupo delictivo Los Choneros.

Avanza de las investigaciones

El martes 18 de agosto, un día después del crimen, fueron detenidos Anderson M. B., Francisco L. T. y Anyer C. P., quienes según la Fiscalía, enfrentarán la medida cautelar mientras avanza la investigación.

La Fiscalía informó que el juez acogió los elementos de convicción que presentó el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva para los tres procesados.

La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo la noche del lunes. Durante esa intervención, ubicaron a los sospechosos en la localidad de Montañita, en Santa Elena.

El crimen del funcionario de Santa Elena

José Luis M. P. era secretario de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas, en Santa Elena. Su crimen se produjo cuando se dirijía en su vehículo hacia la entidad, donde tenía previsto iniciar sus labores, el pasado lunes 17 de agosto de 2026.

Tras conocer el asesinato, la Fiscalía anunció el lunes que coordinaría acciones con la Policía Nacional y sus unidades especializadas. La institución señaló que desplegaría las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a todos los responsables del crimen.

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