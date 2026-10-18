Policía muere tras ataque de hombre con supuesto ‘trastorno mental’ en Esmeraldas

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El policía Dey Chang murió este 17 de octubre de 2026 durante un ataque con arma de fuego en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Cube, ubicada en el distrito Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Otro servidor policial resultó herido y permanece estable, según informó la Policía Nacional este domingo 18 de octubre de 2026.

La institución confirmó el fallecimiento de Chang a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del uniformado.

¿Cómo ocurrió el ataque en la UPC Cube?

De acuerdo con la información policial, el uniformado perdió la vida mientras cumplía con su deber, cuando repelía un ataque armado perpetrado por una persona que, según la institución, supuestamente presentaría un trastorno mental.

Durante el hecho, otro policía resultó herido. La institución señaló que el servidor policial se encuentra estable, aunque no precisó las circunstancias en las que sufrió las lesiones ni entregó más detalles sobre su estado de salud.

HASTA SIEMPRE COMPAÑERO, TU VALENTÍA, ENTREGA Y VOCACIÓN DE SERVICIO VIVIRÁN ETERNAMENTE EN NUESTROS CORAZONES Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Policía Dey Chang, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber, al repeler un ataque con arma de fuego perpetrado por una persona que, presuntamente, presentaría un trastorno mental. El hecho ocurrió en la Unidad de Policía Comunitaria Cube, ubicada en el distrito Quinindé, provincia de Esmeraldas, donde otro servidor policial también resultó herido y actualmente, se encuentra estable. Ante esta situación, uno de nuestros servidores policiales inició la persecución del agresor, quien fue abatido en el marco de la intervención policial, mediante el #UsoLegítimoDeLaFuerza. Su entrega, valentía y vocación de servicio permanecerán por siempre en la memoria de sus compañeros y de toda la institución. Hoy despedimos a un servidor policial que honró su compromiso con el país y cuya vida estuvo marcada por la misión de servir y proteger a la ciudadanía. 🕊️ Paz en su tumba y fortaleza para sus familiares, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. #NuestrosPolicíasHéroesDeTodos #PolicíaEcuador — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 18, 2026

Tras el ataque, uno de los policías inició la persecución del agresor. Según el reporte oficial, el sospechoso fue abatido durante la intervención policial, en el marco del uso legítimo de la fuerza.

Hasta el momento, la información difundida por la Policía no detalla la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron la agresión contra los uniformados.

Policía Nacional lamenta la muerte de Dey Chang

La Policía Nacional expresó su pesar por la muerte del agente y destacó su compromiso con el servicio a la ciudadanía.

“Tu valentía, entrega y vocación de servicio vivirán eternamente en nuestros corazones”, señaló la institución en el mensaje con el que comunicó el fallecimiento de Chang.

La entidad también rindió homenaje al uniformado y destacó su labor en el cumplimiento de la misión policial de servir y proteger a la población.

El caso ocurrió en Esmeraldas, una provincia en la que la Policía mantiene operaciones de seguridad. Sin embargo, el reporte oficial difundido sobre este hecho no incluye información adicional sobre las posibles circunstancias previas al ataque ni sobre las diligencias investigativas posteriores.

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