Guardia de seguridad muere y otro queda herido en ataque armado en el sur de Quito

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un ataque armado dejó un guardia de seguridad muerto y otro herido durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026. El hecho ocurrió en el sector Altos de El Recreo, en el sur de Quito, cuando varios hombres dispararon contra los dos trabajadores.

Los guardias custodiaban un tráiler que transportaba mercadería y permanecía estacionado en los exteriores de un establecimiento. Según información de TVC, los atacantes sorprendieron a los trabajadores mientras estos se encontraban dentro de una camioneta.

Sospechosos llegaron en taxi y dispararon contra los guardias

Moradores de Altos de El Recreo relataron que varios hombres armados llegaron al sector a bordo de un taxi. Los sospechosos descendieron del vehículo y se acercaron a la camioneta en la que permanecían los dos guardias de seguridad.

Una vez frente a los trabajadores, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones. Los impactos de bala provocaron la muerte de uno de los guardias en el lugar con un disparo directo a la cabeza, mientras que su compañero resultó herido en una pierna.

Según testimonios recogidos por TVC, el ataque sucedió alrededor de las 05:00, cuando escucharon las detonaciones. Al salir, vieron que los asaltantes tenían sometidos a los guardias.

Los vecinos contaron que la semana pasada, asaltantes también a bordo de un taxi robaron a un chico en la misma esquina y le dispararon en la pierna.

Este nuevo ataque se suma a otros episodios violentos que ocurrieron durante septiembre en el sur de la capital. El 4 de septiembre, 20 días antes de este crimen, las autoridades encontraron dos cuerpos en el barrio San Martín de Porres.

Tanto San Martín de Porres como Altos de El Recreo pertenecen al Distrito Eloy Alfaro, una de las jurisdicciones que la Policía Nacional considera de alto riesgo.

Según un informe del Centro de Operaciones Estratégicas de la institución, Eloy Alfaro forma parte de los cinco distritos priorizados de Quito. Los otros cuatro son La Delicia, Calderón, Los Chillos y Quitumbe. Esta clasificación responde al impacto del narcotráfico y al uso de armas, municiones y explosivos en estas zonas.

Esto sucede luego de que el Gobierno decretó un nuevo estado de excepción en ocho provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha, con el objetivo de reforzar las operaciones de la fuerza pública.

Quito: Asesinan a guardia de seguridad durante asalto a tráiler en el sector El Recreohttps://t.co/XQGiolQnpX — TVC Ecuador (@TVCEcuador) September 24, 2026

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