Dos hermanos y un bebé murieron en ataque armado en Santo Domingo

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La tragedia ocurrió la noche del domingo 13 de septiembre de 2026 en Santo Domingo. Un ataque armado en el sector 1 de la cooperativa de vivienda Che Guevara dejó tres personas muertas, entre ellas un bebé de apenas 10 meses. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Guillermo Zambrano Cagua, Madeline Dayana Zambrano Cagua y Jedrick S. Una cuarta persona, Fredys Z., quedó gravemente herida.

Según la información preliminar, las víctimas viajaban en un taxi cuando sujetos armados las interceptaron y dispararon a quemarropa. Tras el ataque, los agresores escaparon en un vehículo particular. Los heridos fueron trasladados a una casa de salud de Santo Domingo, pero los médicos confirmaron posteriormente la muerte de los tres ocupantes. La Policía Nacional acudió al lugar para recoger indicios, realizar las diligencias correspondientes y levantar los cuerpos.

Dos hermanos y un bebé, entre las víctimas

Los datos conocidos hasta el momento establecen que Ángel Guillermo Zambrano Cagua y Madeline Dayana Zambrano Cagua eran hermanos. El bebé de 10 meses, identificado como Jedrick S., era sobrino de ambos. Esta relación familiar ha marcado uno de los aspectos que más ha impactado tras el ataque ocurrido en la cooperativa Che Guevara.

La cuarta víctima, Fredys Z., también sufrió heridas durante el atentado. El hombre quedó bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado oficialmente sobre su estado de salud.

Después del ataque, los agentes de la Policía Nacional desplegaron unidades investigativas en el sector. Los uniformados recogieron evidencias en el sitio y recopilaron información que permita establecer cómo ocurrió el hecho e identificar a quienes participaron en el ataque.

La cooperativa Che Guevara mantuvo presencia policial durante varias horas mientras los agentes desarrollaban las diligencias. Familiares y moradores del sector expresaron su consternación por la magnitud del hecho, especialmente porque entre las víctimas se encontraba un menor de edad.

La Policía busca determinar el móvil del ataque

La investigación continúa abierta. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso. Los investigadores buscan reunir elementos de convicción que permitan esclarecer las circunstancias del ataque, establecer el móvil y localizar a los responsables.

El hecho también se suma a los casos de criminalidad registrados en Santo Domingo durante 2026. Frente a estos hechos violentos, las autoridades mantienen operativos de seguridad y continúan las investigaciones en distintos sectores del cantón.

El ataque ocurrió la noche del 13 de septiembre y dejó una escena que movilizó a unidades policiales y generó preocupación entre los habitantes de la zona. Mientras avanzan las pericias, los agentes trabajan en la recopilación de indicios para reconstruir lo ocurrido dentro y fuera del taxi en el que se movilizaban las víctimas.

Hasta el cierre de la información, la Policía no había comunicado capturas relacionadas con el caso. La investigación deberá determinar quiénes interceptaron a las víctimas, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ataque y qué motivó el tiroteo que terminó con la vida de dos hermanos y un bebé de 10 meses.

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