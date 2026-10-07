Tres personas mueren en ataque armado ocurrido en Las Brisas, en Machala

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Tres personas murieron la noche del martes 6 de octubre de 2026 durante un ataque armado ocurrido en la ciudadela Las Brisas, en Machala. La balacera se registró alrededor de las 20:00, cerca de una unidad educativa. Dos hombres llegaron caminando hasta el sitio y dispararon contra las personas que se encontraban junto a un vehículo, en una vereda del sector.

La Policía identificó a las víctimas como Tommy Orlando Tenesaca Gómez, Pedro Andrés Espinoza Estrada, de 35 años, y Jaime Fernando Aguilar Plascencia, de 30. Según la información preliminar de los investigadores, Tenesaca habría sido el objetivo del ataque y registraba antecedentes penales. Espinoza intentó escapar del lugar, pero los atacantes también lo alcanzaron. Aguilar, en cambio, se encontraba con su novia en un restaurante cercano y murió luego de que una de las balas lo impactara.

Dos hombres llegaron caminando y abrieron fuego

El coronel Wilman Aceldo, jefe del distrito Machala, explicó que los responsables llegaron a pie hasta el lugar donde se encontraban las víctimas y comenzaron a disparar. La Policía considera que Tenesaca era el blanco inicial de los atacantes.

Cuando comenzaron las detonaciones, Espinoza corrió aproximadamente media cuadra por las calles de Las Brisas para intentar escapar. Sin embargo, los disparos lo alcanzaron y murió durante la huida.

Los agentes encontraron al menos 12 indicios balísticos en la escena. Criminalística recogió las evidencias para establecer la trayectoria de los proyectiles y reconstruir la forma en que ocurrió el ataque. Los indicios corresponden a munición calibre 9 milímetros.

La Policía también investiga un vehículo que los responsables habrían abandonado a pocas cuadras del lugar. Además, los agentes detuvieron a una persona en el sector El Cambio. Los investigadores analizan si esta persona tiene alguna relación con el triple asesinato.

Una bala alcanzó a un hombre que estaba en un restaurante

Jaime Aguilar no tendría relación con el ataque, según la información policial. El hombre se encontraba junto a su novia en un restaurante cercano cuando uno de los proyectiles lo alcanzó.

El coronel Aceldo señaló que Aguilar se convirtió en una víctima colateral. El ciudadano, quien sería ingeniero, comía con su pareja cuando recibió el impacto de bala. Su presencia en el sector habría sido circunstancial.

El ataque generó alarma entre los moradores de Las Brisas. Los habitantes escucharon las detonaciones y luego observaron el despliegue policial en la zona. La cercanía de una unidad educativa también provocó preocupación, debido a que el hecho ocurrió en un espacio frecuentado por estudiantes y familias.

Los moradores señalaron además que durante las noches es frecuente encontrar personas libando en las veredas de la ciudadela. Tras el triple asesinato, pidieron a las autoridades aumentar los controles nocturnos para prevenir situaciones que puedan terminar en enfrentamientos armados.

La Policía mantiene las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del crimen. Los agentes también buscan establecer con precisión cómo uno de los proyectiles alcanzó a Aguilar.

Horas antes del triple asesinato, un artefacto explosivo causó daños en tres viviendas del mismo sector de Las Brisas. La Policía analiza si este hecho tiene alguna relación con el ataque armado. Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores revisan las cámaras de seguridad y buscan determinar las rutas que utilizaron los responsables.

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