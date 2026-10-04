Dos sismos se registraron en Ecuador durante la madrugada de este domingo 4 de octubre

Dos sismos se registraron en Ecuador durante la madrugada de este domingo 4 de octubre de 2026, según los datos actualizados del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN). Los movimientos telúricos ocurrieron en El Oro y Galápagos, a las 03:57 y las 04:09, en ese orden. Sismo de magnitud 4.5 ocurrió cerca de Machala El movimiento […]

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Dos sismos se registraron en Ecuador durante la madrugada de este domingo 4 de octubre de 2026, según los datos actualizados del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Los movimientos telúricos ocurrieron en El Oro y Galápagos, a las 03:57 y las 04:09, en ese orden.

Sismo de magnitud 4.5 ocurrió cerca de Machala

El movimiento de mayor magnitud se produjo a las 03:57. El sismo de magnitud 4.5 tuvo una profundidad de 48,9 kilómetros y su epicentro se ubicó a 37,63 kilómetros de Machala, provincia de El Oro.

El evento tuvo coordenadas 3,041° S y 80,216° W y fue localizado por el Geofísico en la región fronteriza entre Perú y Ecuador.

Un sismo posterior se registró cerca de Puerto Villamil

La actividad sísmica en Galápagos también quedó registrada durante las primeras horas del domingo. A las 04:09, el Instituto Geofísico reportó otro sismo de magnitud 2.7 en Galápagos. El epicentro estuvo localizado a 71,43 kilómetros de Puerto Villamil y alcanzó una profundidad de 67,9 kilómetros.

Dos sismos hubo el sábado 3 de octubre en la costa ecuatoriana

El sábado 3 de octubre de 2026, el Instituto Geofísico registró dos sismos en Ecuador. El primero ocurrió a las 12:34, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 68 kilómetros. El epicentro se localizó a 41,02 kilómetros de Quinindé, Esmeraldas.

Poco más de una hora después, a las 13:53:01, se registró un segundo sismo de magnitud 3.7 en la provincia de Manabí. El movimiento tuvo una profundidad de 31 kilómetros y su epicentro se ubicó a 9,36 kilómetros de Jipijapa.

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