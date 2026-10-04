Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Dos sismos se registraron en Ecuador durante la madrugada de este domingo 4 de octubre de 2026, según los datos actualizados del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Los movimientos telúricos ocurrieron en El Oro y Galápagos, a las 03:57 y las 04:09, en ese orden.

Sismo de magnitud 4.5 ocurrió cerca de Machala

El movimiento de mayor magnitud se produjo a las 03:57. El sismo de magnitud 4.5 tuvo una profundidad de 48,9 kilómetros y su epicentro se ubicó a 37,63 kilómetros de Machala, provincia de El Oro.

[REVISADO] Evento: igepn2026tkyp Ocurrido: 2026-10-04 03:57:18 Mag.: 4.5MLv Prof.: 49.0 km Lat.: 3.041° S Long.: 80.216° W Localizado: a 37.63 km de Machala, El Oro Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/CIV75cFGUh https://t.co/ZUZ7RIfjPi — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 4, 2026

El evento tuvo coordenadas 3,041° S y 80,216° W y fue localizado por el Geofísico en la región fronteriza entre Perú y Ecuador.

Un sismo posterior se registró cerca de Puerto Villamil

La actividad sísmica en Galápagos también quedó registrada durante las primeras horas del domingo. A las 04:09, el Instituto Geofísico reportó otro sismo de magnitud 2.7 en Galápagos. El epicentro estuvo localizado a 71,43 kilómetros de Puerto Villamil y alcanzó una profundidad de 67,9 kilómetros.

[REVISADO] Evento: igepn2026tkyz Ocurrido: 2026-10-04 04:09:09 Mag.: 2.7MLv Prof.: 4.5 km Lat.: 0.341° S Long.: 91.185° W Localizado: a 71.43 km de Puerto Villamil, Galapagos Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/A9achrSAnf https://t.co/Cef3f2vMGQ — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 4, 2026

Dos sismos hubo el sábado 3 de octubre en la costa ecuatoriana

El sábado 3 de octubre de 2026, el Instituto Geofísico registró dos sismos en Ecuador. El primero ocurrió a las 12:34, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 68 kilómetros. El epicentro se localizó a 41,02 kilómetros de Quinindé, Esmeraldas.

Poco más de una hora después, a las 13:53:01, se registró un segundo sismo de magnitud 3.7 en la provincia de Manabí. El movimiento tuvo una profundidad de 31 kilómetros y su epicentro se ubicó a 9,36 kilómetros de Jipijapa.

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