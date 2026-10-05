Cinco detenidos en Machala tras exigir 30 000 dólares bajo amenazas de muerte

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Fénix 554 en Machala y detuvo a tres personas, mientras aisló a dos menores de edad. Los agentes investigan a los cinco como presuntos integrantes del grupo delictivo organizado (GDO) Lobos Box, brazo armado de Los Tutis. La investigación apunta a una extorsión contra un comerciante, a quien exigían 30 000 dólares bajo amenazas de muerte contra él y su familia.

Los extorsionadores utilizaron distintos mecanismos para intimidar a la víctima. Primero dejaron un panfleto con municiones en el local comercial. Después dispararon contra la fachada del establecimiento. Además, enviaron mensajes y realizaron llamadas a través de WhatsApp para exigir el pago del dinero.

La amenaza contra el comerciante

La investigación policial señala que los presuntos extorsionadores reclamaban 30 000 dólares al comerciante. Para presionarlo, amenazaron con atentar contra su vida y la de sus familiares.

La intimidación comenzó con la entrega de un panfleto que contenía municiones. Los sujetos lo dejaron en el establecimiento de la víctima. Luego efectuaron disparos contra la fachada del local.

Después de estas acciones, los presuntos integrantes del grupo delictivo continuaron con las exigencias mediante WhatsApp. Utilizaron mensajes y llamadas para comunicarse con el comerciante y reclamar el dinero.

La Policía vinculó a los cinco investigados con el caso durante el operativo Fénix 554. Entre los tres adultos aprehendidos consta Erick Wilmer Regalado Gómez, identificado como IIPR.

Según la información policial, Regalado Gómez registra antecedentes por varios delitos. La lista incluye robo, tenencia y porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico ilícito de armas.

Policía decomisó celulares, una motocicleta y municiones

Durante el operativo, los agentes obtuvieron varios elementos que quedaron vinculados con la investigación. La Policía contabilizó seis celulares, una motocicleta y un comprobante bancario.

Los uniformados también encontraron un panfleto y cuatro cartuchos. A estos indicios se sumaron prendas de vestir relacionadas con la investigación.

El procedimiento dejó tres personas aprehendidas y dos menores de edad aislados. La Policía identificó a los investigados como presuntos integrantes de Lobos Box, señalado como brazo armado de Los Tutis.

Los agentes pusieron a los aprehendidos a órdenes de la justicia para que enfrenten el debido proceso. La investigación se relaciona con las amenazas, los disparos contra el local comercial y las comunicaciones mediante las cuales los presuntos extorsionadores exigían los 30 000 dólares.

El operativo Fénix 554 se ejecutó en Machala como parte de la investigación por este caso de extorsión. La Policía informó los resultados del procedimiento y los indicios que recopiló durante la intervención.

OPERATIVO FÈNIX 554 CINCO EXTORSIONADORES APRESADOS EN MACHALA. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Machala, que dejó tres aprehendidos y dos menores de edad aislados, presuntamente integrantes del GDO “Lobos Box”, brazo armado “Los Tutis”, vinculados a la extorsión de un comerciante a quien exigían USD 30.000 bajo amenazas de muerte contra él y su familia. La víctima había sido intimidada mediante un panfleto con municiones dejado en su local comercial. Posteriormente, sujetos realizaron disparos contra la fachada del establecimiento y comenzaron a enviar mensajes y realizar llamadas extorsivas a través de WhatsApp. Entre los aprehendidos consta Erick Wilmer Regalado Gómez, identificado como IIPR, quien registra antecedentes por robo, tenencia y porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico ilícito de armas. RESULTADOS 3 aprehendidos. 2 menores de edad aislados. 6 celulares. 1 motocicleta. 1 comprobante bancario. 1 panfleto. 4 cartuchos. Prendas de vestir vinculadas a la investigación. Estos sujetos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando — John Reimberg (@JohnReimberg) October 5, 2026

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