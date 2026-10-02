Volcamiento de bus en Machala deja 18 heridos este viernes 2 de octubre

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un bus de transporte de pasajeros se volcó la mañana de este viernes 2 de octubre de 2026 en la vía El Cambio-El Guabo, en el sector El Portón, cantón Machala, provincia de El Oro. El siniestro ocurrió a las 06:34 y correspondió a una unidad de una cooperativa de transporte intracantonal.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió la alerta a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1 y coordinó la atención con las instituciones de primera respuesta. El reporte preliminar señala que 18 personas resultaron heridas. Los equipos médicos las valoraron en el lugar y luego las trasladaron a distintas casas de salud de Machala para recibir atención especializada. No se registraron personas fallecidas.

El bus perdió el carril y terminó volcado

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó que el vehículo perdió el carril y, posteriormente, se volcó. La institución tomó procedimiento en el sitio para atender el siniestro y determinar las circunstancias relacionadas con el hecho.

Tras recibir la alerta, el ECU 911 Machala coordinó el despacho de recursos del Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos, la CTE y la Policía Nacional del Ecuador. Estas instituciones acudieron al sector El Portón para atender a las personas afectadas y controlar la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos también intervino debido a la presencia de humo en el vehículo. Mientras se desarrollaban las labores de atención, la Policía Nacional brindó seguridad en el lugar.

Los 18 heridos recibieron una primera valoración médica en el sitio del siniestro. Después, los equipos de respuesta trasladaron a los afectados a diferentes casas de salud de Machala, capital de la provincia de El Oro, para que recibieran atención especializada.

ECU 911 mantiene habilitada la línea de emergencias

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recordó que sus canales de atención permanecen activos durante las 24 horas del día y los 365 días del año. La ciudadanía puede reportar emergencias a través de la Línea Única 9-1-1.

El servicio también cuenta con un aplicativo móvil disponible para los sistemas operativos iOS y Android. El ECU 911 mantiene estos canales como vías de atención ante situaciones que requieran una respuesta de emergencia.

El organismo también hizo un llamado a los conductores para que circulen con precaución y respeten las normas de tránsito.

El siniestro de este 2 de octubre movilizó a personal de varias instituciones hacia la vía El Cambio-El Guabo, en el sector El Portón. La atención incluyó la valoración y traslado de las 18 personas heridas, el procedimiento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la intervención del Cuerpo de Bomberos por la presencia de humo y la seguridad que proporcionó la Policía Nacional en la zona.

El Oro, 10 personas resultaron heridas después de que un bus de se volcó y cayó a una zanja en la vía El Cambio – El Guabo.



En el vehículo viajaban 20 personas, de las cuales al menos 10 resultaron heridas y fueron trasladadas a casas asistenciales, no se reportaron fallecidos. pic.twitter.com/v6o7IA4Xx3 — We News (@wenewsec) October 2, 2026

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