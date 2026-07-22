Bus se volcó en la vía Bucay-El Triunfo, la vía está cerrada

Un siniestro de bus en la vía Bucay-El Triunfo ocurrió la mañana de este miércoles 22 de julio de 2026 en el kilómetro 88 de la vía Bucay-El Triunfo, específicamente a la altura de la hacienda San Mateo, en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió la alerta a las 07:05 horas y activó la coordinación con las instituciones de respuesta para atender la emergencia.

Detalles del volcamiento

Según la información preliminar proporcionada por los organismos de primera respuesta, el vehículo perdió pista y terminó volcado sobre la cuneta. Equipos de emergencia trabajan en el lugar para rescatar a personas atrapadas, brindar atención prehospitalaria y trasladar a los afectados a casas de salud. Hasta el cierre del boletín, las autoridades no confirmaron el número de personas heridas ni reportaron víctimas mortales.

Operativo de emergencia en curso

Tras recibir la alerta, la Coordinación Zonal 5-8 del ECU 911 movilizó recursos de varias instituciones para responder al siniestro. En el operativo participan:

Policía Nacional

Ministerio de Salud Pública

Cuerpo de Bomberos de El Triunfo

Comisión de Tránsito del Ecuador

Prefectura del Guayas

Las entidades desplegaron ambulancias, unidades de rescate y una grúa para atender la emergencia. Los equipos de salud concentran sus esfuerzos en rescatar a las personas que permanecen atrapadas y estabilizar a quienes requieren atención médica antes de su traslado a diferentes casas de salud.

Cierre de la vía y recomendaciones

Mientras tanto, los agentes de la Policía Nacional resguardan el área del siniestro y facilitan el trabajo coordinado de las instituciones que intervienen en la emergencia. Las labores continúan mientras los organismos especializados evalúan la situación en el sitio.

La vía permanece cerrada mientras avanzan las labores. Como parte del operativo, las autoridades cerraron la circulación vehicular en el sector donde ocurrió el volcamiento del bus. Esta restricción busca garantizar la seguridad de los equipos de rescate y permitir el desarrollo de las tareas de atención sin riesgos adicionales para conductores y personal de emergencia.

Monitoreo continuo por parte del ECU 911

El ECU 911 informó que mantiene un monitoreo permanente de la emergencia y continúa coordinando la respuesta con las instituciones competentes. Además, recomendó a los conductores utilizar rutas alternas mientras permanezca el cierre de la vía.

Las autoridades también insistieron en la importancia de conducir con precaución para evitar nuevos incidentes en la zona. Asimismo, recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, debe comunicarse de inmediato con la línea única 9-1-1.

Hasta el cierre del boletín informativo, los organismos de respuesta continuaban las labores de rescate y atención en el lugar del siniestro. Las autoridades aún no difundían un balance oficial sobre personas heridas o fallecidas, por lo que la información permanecía en desarrollo mientras avanzaban las tareas de los equipos desplegados en la vía Bucay-El Triunfo.

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