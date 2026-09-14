Un muerto y cuatro heridos en nuevo ataque armado en Montañita

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un muerto y cuatro heridos dejó un nuevo ataque armado en la comuna turística de Montañita. El hecho se registró la mañana del domingo 13 de septiembre, en pleno zona céntrica del balneario.

Detalles del ataque armado en Montañita

La ráfaga de fuegos se habría dado alrededor de las 06:00 por parte de hombres que llegaron a bordo de una motocicleta hasta los exteriores de una licorería.

Según información preliminar, todas las víctimas son extranjeras: cuatro hombres colombianos, y una mujer venezolana.

El fallecido era de origen colombiano, mientras que tres de los heridos permanece en estado crítico en un hospital de Santa Elena. Aún no hay detenidos por este ataque.

Estado de excepción

Este hecho violento se da en medio del estado de excepción que rige en la provincia de Santa Elena por grave conmoción interna; al igual que en otras 9 provincias y tres cantones.

Además, se da a días de empezar el toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. El toque de queda está previsto iniciar el jueves 17 de septiembre, y regirá de 00:00 a 05:00.

La advertencia de la Embajada de Estados Unidos

El pasado 24 de agosto Estados Unidos (EE.UU.) actualizó la lista de lugares en Ecuador a los que pide a sus ciudadanos reconsiderar el viaje o no viajar con una resolución emitida el pasado 18 de agosto de 2026. En una de las listas se incluye a Santa Elena y Manabí, “debido a la delincuencia y el terrorismo”.

EE.UU. pide tener mayor precaución en Ecuador, debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros , por lo que recomienda precaución.

Preguntas frecuentes sobre nuevo ataque armado en Montañita

❓ ¿Qué ocurrió en el ataque armado en Montañita?

Un ataque armado dejó un muerto y cuatro heridos la mañana del domingo 13 de septiembre de 2026 en la zona céntrica de Montañita, Santa Elena.

El ataque habría ocurrido alrededor de las 06:00, cuando hombres llegaron en una motocicleta hasta los exteriores de una licorería y realizaron varios disparos.

❓ ¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el ataque armado de Montañita?

Una persona murió y cuatro resultaron heridas en el ataque armado.

Según información preliminar, las cinco víctimas serían extranjeras: cuatro hombres colombianos y una mujer venezolana. Tres de los heridos permanecen en estado crítico en un hospital de Santa Elena.

❓ ¿Hay detenidos por el ataque armado ocurrido en Montañita?

Hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque armado.

Las autoridades investigan el hecho ocurrido en la zona céntrica del balneario, mientras se busca determinar quiénes fueron los responsables y el motivo del ataque.

❓ ¿Montañita está bajo estado de excepción tras el ataque armado?

Sí. La provincia de Santa Elena se encuentra bajo estado de excepción por grave conmoción interna.

La medida también rige en otras nueve provincias y tres cantones. El ataque ocurrió además a pocos días del inicio de un toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, previsto desde el jueves 17 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00.

❓ ¿Qué advertencia emitió Estados Unidos sobre Santa Elena y Manabí?

Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos reconsiderar el viaje a Santa Elena y Manabí debido a riesgos relacionados con delincuencia y terrorismo.

La advertencia fue actualizada el 24 de agosto de 2026, con base en una resolución emitida el 18 de agosto. EE.UU. también recomienda mayor precaución al viajar por Ecuador ante riesgos de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros.

Te recomendamos