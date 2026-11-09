Policía incauta 450 kilos de cocaína ocultos en un camión en Imbabura

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

La Policía Nacional se incautó de 450 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en un compartimiento de un camión en Imbabura. El operativo se ejecutó durante labores de control en el sector de Mascarilla, donde los agentes interceptaron el vehículo tras detectar una actitud sospechosa. Al inspeccionarlo, encontraron varios paquetes con la sustancia ilícita.

El procedimiento dejó una persona aprehendida. Se trata de Jefferson Alexander Tupe Criollo, de 28 años, quien conducía el camión y deberá comparecer ante la justicia. La Policía también informó sobre el decomiso de 450 paquetes de droga, equivalentes a 4,5 millones de dosis. Según el reporte inicial, el cargamento tendría un valor aproximado de 18 millones de dólares en el mercado estadounidense.

La Policía encontró la droga en un compartimiento oculto

Los agentes interceptaron el camión en el sector de Mascarilla, en Imbabura. Durante la revisión del vehículo, identificaron un espacio acondicionado para esconder la sustancia. En su interior hallaron 452 paquetes de cocaína, con un peso total de 450 000 gramos, según el reporte de la Policía Nacional.

La información difundida sobre el operativo también señala que el cargamento estaba distribuido en paquetes de clorhidrato de cocaína. El decomiso representa casi media tonelada de droga que, de acuerdo con el reporte inicial, equivale a 4,5 millones de dosis.

La intervención se desarrolló como parte de las labores de control policial en esta zona de Imbabura. Los uniformados interceptaron el vehículo y, tras la inspección, confirmaron que transportaba la sustancia ilícita en un compartimiento que no estaba a simple vista.

IMBABURA DECOMISADOS 450 KG DE COCAÍNA OCULTOS EN UN CAMIÓN EN IBARRA. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector de Ambuquí, donde fueron decomisados dentro de un camión 450 paquetes de clorhidrato de cocaína, que equivalen a casi media tonelada de droga (4.5 millones de dosis) con un valor aproximado en el mercado de Estados Unidos de USD 18 millones. Como resultado además fue apresado Jefferson Alexander Tupe Criollo, de 28 años, conductor del camión quien será puesto a órdenes de la justicia. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 9, 2026

Un detenido y droga valorada en millones de dólares

Durante el procedimiento, la Policía aprehendió al conductor del camión, identificado como Jefferson Alexander Tupe Criollo, de 28 años. El hombre quedó a disposición de las autoridades para que responda ante la justicia por este caso.

Además de la cocaína y el vehículo, los uniformados recabaron otros indicios durante la intervención. Entre ellos constan un teléfono celular y dinero en efectivo, que también forman parte de los elementos recogidos en el operativo.

La Policía Nacional informó que la incautación representa una afectación económica para el grupo delictivo que supera los 31 millones de dólares en el mercado europeo. Por su parte, el reporte inicial del procedimiento calculó en aproximadamente 18 millones de dólares el valor del cargamento en el mercado de Estados Unidos.

Las cifras corresponden a las valoraciones comunicadas por la Policía para los dos mercados. El operativo permitió retirar de circulación 450 kilos de cocaína y detener al conductor del vehículo en el que los agentes encontraron la droga.

INCAUTAMOS 450 KILOS DE COCAÍNA EN IMBABURA Durante labores de control en el sector de Mascarilla , la #PolicíaEcuador interceptó un camión en actitud sospechosa. Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron un compartimiento oculto con 452 paquetes de cocaína, con un peso de 450.000 gramos. Durante el procedimiento se aprehendió a un individuo y se recabaron como indicios: un vehículo, un teléfono celular y dinero en efectivo. La afectación económica a este grupo delictivo supera los 31 millones de dólares en el mercado europeo. #ServirYProtegerConFirmeza #EstrategiaOperacional3D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 9, 2026

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