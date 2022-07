Policía ejecuta operativos en zona financiera de Quito

En el operativo, la Policía revisó lo documentos de conductores de motos, vehículos particulares y taxis. Foto: Cortesía.

Redacción EL COMERCIO

La Policía Nacional ejecutó, la tarde de este jueves 21 de julio de 2022, operativos de control de seguridad en la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito.

Agentes motorizados revisaron las cédulas a conductores de vehículos, motos y taxis que transitaron por esa zona.

Los uniformados comprobaron que las cédulas de las personas no tengan órdenes de captura vigentes y que el automotor no esté reportado como robado. Además, revisaron las pertenencias de los conductores para verificar que no porten armas de fuego o armas blancas.

El objetivo de esta intervención es evitar actos delictivos en esa zona comercial y financiera de la capital. Este operativo se da después de un asalto violento que se perpetró en un centro comercial del sector.

El robo violento

El 19 de julio de 2022, un hombre fue asaltado bajo la modalidad de sacapintas luego de retirar dinero de una entidad bancaria de un centro comercial.

Según los testigos, dos sospechosos atacaron a la víctima con un arma de fuego para robarle USD 1 000, que retiró del banco.

La Policía informó que el afectado forcejeó con los armados y le golpearon en la cabeza con la pistola. Testigos del hecho también escucharon dos detonaciones. Tras perpetrar el asalto, los dos presuntos delincuentes huyeron en motocicleta.

Este ataque se registró a plena luz del día. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió una llamada alertando sobre una persona herida en ese lugar a las 13:25.

La Policía acudió al lugar para recopilar evidencias y armó un operativo para localizar a los responsables del hecho.

¿Cómo se sancionan los robos con violencia?

El delito de robo es sancionado con cárcel de cinco a siete años, cuando el asaltante sustrae o roba a otra persona mediante amenazas o con violencia. Así lo establece el artículo 189 del Código Integral Penal.