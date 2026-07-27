Policía detiene a miembros de ‘Los Chechenos’ en Esmeraldas

La Policía Nacional detuvo en la localidad de Borbón, provincia de Esmeraldas a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Chechenos, vinculada a disidencias de las FARC. La operación policial se realizó este lunes 27 de julio de 2026.

Operativo policial en Borbón

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó una intervención estratégica en la parroquia de Borbón, provincia de Esmeraldas. Durante esta acción, logró la captura de dos individuos identificados como presuntos miembros de la banda delictiva Los Chechenos.

Según reporta EFE, esta organización criminal mantiene alianzas operativas con el frente Iván Ríos, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC que opera en la zona fronteriza con Colombia.

Detención y evidencias incautadas

Los sospechosos fueron interceptados por agentes del orden mientras se movilizaban en una motocicleta por la referida localidad esmeraldeña. Los detenidos son Byron Edward Corozo Batioja, conocido como alias “Feo”, y un adolescente identificado como alias “Danielito”.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó a través de sus canales oficiales que los sujetos portaban armas de fuego que, según investigaciones preliminares, habrían sido empleadas en una serie de delitos graves, incluyendo robos, extorsiones, secuestros y asesinatos.

Durante el registro, los uniformados incautaron dos pistolas de nueve milímetros (marcas Glock y Taurus), 22 municiones, dos alimentadoras, un dispositivo móvil y la motocicleta utilizada para el desplazamiento delictivo.

Todos estos elementos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales para integrarse al proceso investigativo en curso.

Vínculos con estructuras criminales transnacionales

Las investigaciones policiales señalan que Los Chechenos actúan como un brazo armado aliado a estructuras irregulares colombianas. Este grupo ha sido señalado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas debido a su participación en actividades ilícitas que incluyen minería ilegal y crimen organizado en Esmeraldas.

De acuerdo con datos recabados por EFE, la incidencia de Los Chechenos se ha registrado mayoritariamente en el municipio de Eloy Alfaro, zona aledaña a Borbón y punto crítico en la vigilancia fronteriza.

Intensificación de la lucha contra el crimen organizado

Este despliegue se enmarca en la estrategia de seguridad liderada por el gobierno nacional, que desde 2024 declaró un “conflicto armado interno” en el país.

Bajo esta disposición, organizaciones como Los Chechenos han sido catalogadas como grupos terroristas, permitiendo una acción más severa de la Fuerza Pública.

Estos grupos terroristas son consideradas como los causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Antecedentes y operatividad en Esmeraldas

La detención de alias “Feo” y el adolescente “Danielito” no es un hecho aislado. La Policía ha mantenido una presión constante sobre esta facción, registrando aprehensiones previas en la misma región.

Apenas el 16 de junio pasado, las fuerzas de seguridad informaron sobre la captura de nueve miembros adicionales de esta estructura en el cantón Eloy Alfaro.

Con información de EFE