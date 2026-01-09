Enfrentamiento armado en Esmeraldas deja dos presuntos integrantes de Los Chechenos aprehendidos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una intervención operativa de la Policía Nacional del Ecuador, ejecutada este viernes, 9 de enero de 2026, dejó como resultado dos personas aprehendidas, presuntos integrantes del grupo de delincuencia Los Chechenos, tras un enfrentamiento armado registrado en el sector Lumber, de la parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas.

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Operativo policial en Esmeraldas relacionado con Los Chechenos

La Policía informó que las acciones se desarrollaron luego de labores de inteligencia que alertaron sobre la presunta operación de una organización delictiva en la zona.

De acuerdo con la información oficial, se desplegaron allanamientos en el sector, tras conocer que en el lugar operaría una organización delictiva presuntamente vinculada al Grupo Delincuencial Los Chechenos.

Durante la intervención, según los datos de la Policía, el personal fue recibido con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Como resultado de este hecho, dos ciudadanos resultaron heridos. Ambos fueron neutralizados y posteriormente aprehendidos por las unidades policiales que participaron en el operativo.

Presuntos integrantes del grupo delictivo Los Chechenos

Según el reporte policial, los ciudadanos aprehendidos serían integrantes de la organización delictiva Los Chechenos. Entre ellos se encuentra quien sería considerado el comandante del sector Lumber, identificado como alias ‘Derec’ (Dereck A.), así como Manto M.

Las autoridades señalaron que ambos serían presuntos responsables de diversos hechos delictivos registrados en la zona, entre los que se mencionan secuestro extorsivo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, desaparición forzada de personas, sicariato, minería ilegal, tráfico de armas y municiones, además de tráfico ilícito de hidrocarburos.

Indicios encontrados durante los allanamientos

Durante los allanamientos realizados en el sector Lumber, la Policía Nacional informó que se encontraron varios indicios en poder de los aprehendidos, los cuales fueron ingresados a la cadena de custodia para los procedimientos legales correspondientes. Entre los objetos incautados constan:

Dos armas de fuego

Una alimentadora

47 municiones

Un arma blanca

Un cargador de radio

Dos terminales móviles

Un artefacto explosivo