Ecuador y Colombia alistan operativos contra el narco

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Ecuador y el nuevo Gobierno de Colombia ejecutarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico y las organizaciones criminales desde el primer día de la nueva administración.

Acciones binacionales desde el primer día

Este martes 21 de julio de 2026, John Reimberg informó que el Estado ecuatoriano y la futura administración de Colombia pondrán en marcha acciones militares directas contra el crimen organizado transnacional.

Según la agencia EFE, esta cooperación se activará de manera inmediata tras la asunción del presidente electo del vecino país, prevista para el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Reimberg, el presidente Daniel Noboa y su equipo han mantenido conversaciones previas para consolidar este entendimiento bilateral.

La autoridad ministerial recalcó que existe una disposición absoluta por parte del gobierno entrante colombiano para iniciar las estrategias de seguridad desde el primer día de gestión.

Aseguró que las fuerzas de seguridad de ambas naciones están preparadas para la ofensiva.

Críticas a la gestión anterior y control fronterizo

Durante su intervención, Reimberg cuestionó drásticamente el manejo político y de seguridad del anterior Ejecutivo colombiano durante los últimos cuatro años.

Según reporta EFE, Reimberg sostuvo que en ese periodo se abrieron las puertas al narcotráfico, al terrorismo y al suministro de armamento destinado a los grupos disidentes que operan en la región limítrofe.

Frente a este escenario, enfatizó que las autoridades nacionales no permitirán que persistan las condiciones de vulnerabilidad previas. Por ello, reiteró que se ingresará con total determinación para ejecutar ataques coordinados entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Colombia, con el propósito de neutralizar a las estructuras armadas aliadas a las disidencias de las extintas FARC que delinquen en la zona fronteriza.

Antecedentes comerciales y cooperación regional

La relación bilateral entre ambos Estados atravesó un periodo de tensiones económicas entre febrero y junio de 2026. Durante este lapso, se desarrolló una guerra comercial impulsada por la administración de Noboa. Esta medida arancelaria —que escaló del 30 % al 100 %— buscaba presionar al entonces mandatario colombiano, Gustavo Petro, para incrementar los controles fronterizos ante el flujo masivo de cocaína hacia puertos ecuatorianos con destino a Norteamérica y Europa.

Aunque la disputa comercial concluyó formalmente tras la mediación de la Comunidad Andina (CAN), el Gobierno ecuatoriano atribuyó el entendimiento final a los compromisos previos asumidos por el mandatario electo.

En su momento, Noboa destacó que la nueva administración colombiana confirmó su voluntad de consolidar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo en la región.

Con información de EFE

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