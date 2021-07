Plataformas financieras que captan dinero en Ecuador pululan en Internet

Redacción EL COMERCIO (I)

Los mensajes circulan masivamente por medio de redes sociales y páginas web. La gente anuncia supuestas inversiones y promete altos intereses por los depósitos que realicen.

“Invierte y gana un 20% mensual sobre tu capital”, escribió ayer en Facebook un usuario. Otro dijo: “Invierte en acciones y has crecer tu plata. Gana de manera sencilla y 100% segura”. Junto a estas publicaciones hay un número de teléfono y un correo electrónico para tomar contacto.

Este Diario encontró un grupo de Facebook con 61 797 miembros. Se trata de una plataforma que ofrece ganar dinero por Internet. “Afíliate y gana incluso cuando duermes”.

En otra publicación se lee: “Con nosotros, su plan de inversión aumenta mensualmente en un 15-20% o en más de un 200% por año ¿Qué estas esperando? Todo depende de ti, de cuánto quieres meter”. El mensaje está acompañado de un ‘link’ para unirse a un grupo de WhatsApp.

Agentes que rastrean estos casos advierten que detrás de estos anuncios actúan grupos delictivos. Desde enero del 2020 hasta junio pasado, 248 personas de todo el país alertaron a la Superintendencia de Bancos sobre lo que ocurre, y contaron que existen plataformas sin autorización que ofertan libremente inversiones.

Este ente registra 118 supuestas entidades financieras de “dudosa procedencia” que operan sin autorización.

Infografía de ¿cómo evitar ser víctima de los centros que captan dinero de forma ilegal en Ecuador? Fuente: UAFE y Súper de Bancos / EL COMERCIO

Pero no todos denuncian. Hay muchos que no lo hacen. Investigaciones señalan que estos esquemas son ilegales, pues no están regulados por las autoridades de control.

“No logran justificar en qué productos o servicios invierten el dinero entregado ni cómo se generan las ganancias”, señala un jefe policial.

Con base en casos documentados, los uniformados indican que lo depositado sirve de ganancia para los cabecillas y para los primeros inversionistas. Así atraen a más usuarios.

Luego de captar grandes cantidades de dinero, estas redes ilegales desaparecen y las personas pierden todo. Los investigadores saben que mafias del narcotráfico también utilizan este tipo de canales fraudulentos para lavar capitales.

En la base de datos de la Policía consta el caso de un hombre que, en febrero pasado, perdió USD 4 000. Mientras revisaba su cuenta de Facebook leyó una oferta de un supuesto esquema de inversión y aplicó.

Después de ingresar su información personal recibió la llamada de una mujer que le ofreció duplicar lo que tiene y depositó en una cuenta que le dieron. Luego le enviaron por WhatsApp un código de acceso de un portal web, en el que supuestamente podía verificar las ganancias que obtenía.

A las dos semanas, el afectado comprobó que la página web estaba deshabilitada. La mujer que lo contactó ya no respondió llamadas ni mensajes.

La autodenominada plataforma financiera que actualmente es investigada en Quevedo también se movía a través de redes sociales y ofrecía una ganancia semanal del 90% de interés sobre el capital.

Las pesquisas muestran que alrededor de 5 000 personas entregaron sus recursos.

Ayer, muchos de ellos acudieron a la Fiscalía de Los Ríos a respaldar al dueño de ese centro de captación. Esperan que les devuelvan sus fondos.

El representante de esta plataforma no compareció al segundo llamado de la Fiscalía para poder receptar su versión. La diligencia estaba convocada para las 10:00 de ayer.

Según lo planificado, el testimonio lo daría de forma telemática, pues ese fue el pedido que realizó el pasado viernes.

Hoy no se sabe de su paradero. Pero en Facebook escribió lo siguiente: “La Fiscalía no nos está ayudando para que el desembolso de los valores se haga de manera responsable”.

Informes de Inteligencia muestran que las redes que captan dinero no solo actúan localmente, sino que hay organizaciones ilegales que operan desde países como Perú, Colombia, Brasil y México.

El 14 de enero pasado, un Tribunal de Cañar sentenció a tres imputados por el delito de captación ilegal de fondos. Según las investigaciones, convocaban por Internet a eventos en locales de La Troncal.

Las citas se desarrollaron tres veces por semana y asistían de 200 a 400 ‘inversionistas’, a quienes les explicaban que por entregar USD 1 400 y hacer que cuatro más ingresen al sistema, en cuatro semanas recibirían USD 5 600. La indagación dice que 70 personas entregaron entre USD 500 y USD1400. Nadie recuperó su capital ni recibió intereses.

En Tungurahua y en Pastaza se rastrea otro caso. Ayer fueron apresados 17 sospechosos.