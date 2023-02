La Policía recordó que ingerir alcohol en la vía publica está prohibido. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

Patricio Vargas, comandante del Distrito Manuela Sáenz de la Policía Nacional, informó la mañana de este 5 de febrero de 2023 que cinco personas y un local fueron notificados por incumplir la ley seca en Quito.

En el Centro Histórico de Quito, los uniformados hicieron patrullajes e inspecciones en tiendas para verificar que se cumpla la ley seca.

Sanciones

A la persona que expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días de ley seca se le sancionará con una multa del 50% de una remuneración mensual básica unificada, es decir, USD 225.

También será multada la persona que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez, con el 50% de una remuneración mensual.

Si se encuentran personas en estado de embriaguez o libando en la vía pública serán aprehendidas por miembros de la Policía Nacional.

¿Se puede ir a discotecas o fiestas?

Washington Casamen, intendente de Pichincha, indicó que durante la ley seca solo está prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Dijo que no existe una prohibición expresa de que funcionen discotecas, bares, centros de tolerancia, etc. Las personas también pueden acudir a fiestas, restaurantes o eventos sociales. La única condición es que no se expendan ni se consuman licores. También está prohibido libar en las calles o espacios públicos.

Lea más noticias en:

Visita nuestros portales: