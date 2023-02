Imagen referencial. Durante la ley seca se prohíbe la venta y consumo de alcohol. Foto: Freepik

La Intendencia de Pichincha realizará operativos en bares, discotecas, restaurantes, locales comerciales y centros de tolerancia para verificar que no se expendan bebidas alcohólicas.

Estas intervenciones se realizarán desde este viernes 3 de febrero de 2023, pues antes de las elecciones, durante y después se aplica una medida denominada 'ley seca' a escala nacional.

Esta disposición consiste en prohibir la venta, distribución y consumo de cualquier clase de bebida alcohólica.

Según el Código de la Democracia, la restricción se aplica durante el día de las elecciones y rige desde 36 horas antes de los comicios y 12 horas después del proceso electoral.

Entonces, por las elecciones seccionales 2023, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y Referéndum 2023, la ley seca se inició a las 12:00 del viernes 3 de febrero y culminará a la misma hora del lunes 6 de febrero del 2023.

¿Se puede salir a bailar en discotecas, acudir a fiestas o a restaurantes durante la ley seca?

Washington Casamen, intendente de Pichincha, indicó que durante la ley seca solo está prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Dijo que no existe una prohibición expresa de que funcionen discotecas, bares, centros de tolerancia, etc. Las personas también pueden acudir a fiestas o eventos sociales. La única condición es que no se expendan ni se consuman licores. También está prohibido libar en las calles o espacios públicos.

Sanciones

A la persona que expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días de ley seca se le sancionará con una multa del 50% de una remuneración mensual básica unificada, es decir, USD 225.

También será multada la persona que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez, con el 50% de una remuneración mensual.

Si se encuentran personas en estado de embriaguez o libando en la vía pública serán aprehendidas por miembros de la Policía Nacional.

