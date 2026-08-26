Odalys Mosquera fue localizada con vida en Quito tras dos días de búsqueda

La adolescente de 15 años Odalys Mosquera fue localizada con vida en Quito este miércoles 26 de agosto de 2026, según confirmaron oficialmente la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior.

La menor se encontraba reportada como desaparecida desde la tarde del lunes 24 de agosto, fecha en la que fue vista por última vez al salir de su vivienda en el sector de La Armenia, en el Valle de los Chillos.

Operativos para que Odalys Mosquera fuera localizada con vida en Quito

La alerta emitida activó la coordinación de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), la Fiscalía y la plataforma del Programa de Personas Desaparecidas.

Las labores investigativas incluyeron el seguimiento técnico y revisión de cámaras de seguridad en barrios del sur de la capital ecuatoriana, específicamente en sectores como La Nueva Aurora y La Ajaví, lo que facilitó establecer su paradero.

Reencuentro familiar y estado de la menor

De acuerdo con los informes emitidos por las instituciones a cargo del caso, Odalys Anahí Mosquera Correa fue puesta a buen recaudo y reintegrada a su entorno familiar.

Su reencuentro se concretó tras permanecer cerca de 48 horas con paradero desconocido desde su salida de La Armenia alrededor de las 15:30 del lunes previo.

Actualización de los canales oficiales de búsqueda

A través de sus cuentas oficiales y bajo la etiqueta #DesaparecidosEcuador, la Fiscalía General del Estado actualizó la ficha de notificación pública indicando que la joven ya fue hallada.

🚨𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀🚨



Se localizó a MOSQUERA CORREA ODALYS ANAHÍ, reportada como desaparecida el 24 de agosto de 2026 en Quito, Armenia.



Se encuentra a buen recaudo junto a sus familiares. pic.twitter.com/Q6Mt2blaOQ — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) August 26, 2026

En las comunicaciones institucionales no se precisaron las circunstancias puntuales en que se produjo el hallazgo ni se divulgaron detalles adicionales sobre el procedimiento.

Canales activos para el reporte de personas desaparecidas

Las autoridades recordaron los canales permanentes para aportar información sobre personas no localizadas.

La ciudadanía puede comunicarse de forma confidencial y sin costo a la línea 1800 DELITO (335486) o remitir antecedentes al correo electrónico [email protected], recomendando canalizar los datos por vías oficiales y evitar la circulación de datos personales no confirmados en redes sociales.

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