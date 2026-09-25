Nueve ecuatorianos fueron detenidos en Perú durante operativo con apoyo del FBI

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Policía Nacional de Perú detuvo a nueve ciudadanos ecuatorianos durante un operativo realizado en Huanchaco, un balneario de la provincia de Trujillo, en el norte del país. La intervención contó con la colaboración del FBI y permitió incautar armas, explosivos, droga, celulares y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades peruanas señalan a los nueve detenidos como presuntos integrantes de la organización criminal Los Tiguerones Trux. La Policía investiga a los ciudadanos ecuatorianos por su posible participación en delitos como banda criminal, tenencia ilegal de armas y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

Policía incautó armas, explosivos y droga

El operativo se desarrolló en el balneario de Huanchaco, uno de los lugares más conocidos de Trujillo. Durante la intervención, los agentes encontraron un arma automática mini uzi y un revólver.

La Policía también decomisó nueve cartuchos de dinamita y cuatro municiones. A esto se sumaron 23 equipos celulares, tres balanzas y cerca de un kilo de marihuana.

Entre los objetos encontrados constan además dos cuadernos con anotaciones que, según la Policía, corresponderían a presuntos cobros de cupos de extorsión. Los agentes también encontraron 2 490 soles en efectivo, equivalentes a 734,5 dólares.

La intervención incluyó la incautación de un vehículo y una tela con la inscripción Los Tiguerones Trux. La Policía señaló que también encontró otros bienes de interés para la investigación.

Los agentes hallaron además documentación vinculada con uno de los detenidos y otros elementos que deberán analizar durante el proceso investigativo.

La PNP coordina con la Policía de Ecuador para confirmar las identidades de los nueve ciudadanos y verificar si registran posibles antecedentes. La cooperación busca establecer información adicional sobre las personas intervenidas.

🚨🇵🇪 #LaLibertad | PNP CAPTURA A NUEVE EXTRANJEROS VINCULADOS A “LOS TIGUERONES TRUX”



En Huanchaco, la PNP intervino a nueve ciudadanos ecuatorianos e incautó una mini Uzi, un revólver, dinamita, municiones y 23 celulares. También decomisó cerca de un kilo de marihuana.… pic.twitter.com/kftlvpwEN5 — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 24, 2026

Operativo contó con apoyo del FBI

La embajada de Estados Unidos en Lima también informó sobre el operativo. En sus redes sociales señaló que la Policía Nacional de Perú y el FBI están “actuando juntos” en esta intervención.

La representación diplomática estadounidense afirmó que los detenidos presuntamente pertenecían a una “banda narcoterrorista nacida en Ecuador” identificada como Los Tiguerones Trux. En la misma publicación, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló: “Esto es el Escudo de las Américas”.

El operativo ocurre en el marco de la participación de Perú en esta coalición contra el crimen organizado transnacional. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó el pasado 10 de septiembre que su país formaría parte del Escudo de las Américas.

Fujimori hizo ese anuncio después de reunirse en el Palacio de Gobierno de Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La coalición fue impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como una iniciativa para enfrentar el crimen organizado transnacional.

El pasado martes, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Fujimori volvió a referirse a esta decisión. La mandataria afirmó que la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional constituye una prioridad para su gobierno.

También sostuvo que la incorporación de Perú al Escudo de las Américas demuestra su “decidido compromiso de trabajar” junto con otros países de la región para enfrentar este problema.

Golpe al crimen organizado en Trujillo



La @pnp_noticias, en colaboración con el @FBI, detuvo a 9 presuntos integrantes de “Los Tiguerones Trux”, vinculados a delitos de armas, drogas y trata de personas. Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos y… pic.twitter.com/8jv4ewFTnF — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) September 24, 2026

Te recomendamos