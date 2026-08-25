Los ecuatorianos revivieron la música y cultura de Ecuador en Chicago

Unos 1 000 ecuatorianos se reunieron el domingo 23 de agosto de 2026 en el Copernicus Center Parking Lot, en Chicago, para celebrar el Mes de la Identidad Ecuatoriana.

Música ecuatoriana, gastronomía, ecuavóley y artistas nacionales formaron parte de una jornada que convirtió este espacio de Estados Unidos en un punto de encuentro para quienes mantienen vínculos con Ecuador pese a los años de migración.

Entre los asistentes estuvieron ecuatorianos que viven en Estados Unidos desde hace más de una década y otros que llegaron hace pocos años. Sus historias tienen distintos puntos de partida, pero coincidieron durante la celebración en algo cotidiano para la comunidad migrante: volver a escuchar las canciones, probar los sabores y compartir las costumbres que conocieron antes de dejar Ecuador.

Ecuador reúne a migrantes en Chicago entre música y cultura

Andrés Guacha, de 52 años y oriundo de Ambato, llegó al encuentro del domingo acompañado por su familia. Vive desde hace aproximadamente 15 años en Estados Unidos y trabaja en el sector de la construcción.

Para él, asistir a este tipo de celebraciones es una oportunidad para reencontrarse con expresiones de la cultura ecuatoriana que formaron parte de su vida en Ecuador. La presentación de artistas ecuatorianos fue una de las principales razones para acudir.

En el escenario estuvieron Jaime Enrique Aymara, Jayac, Star Band y la Banda 24 de Mayo de Patate, entre otros artistas y agrupaciones. La programación llevó hasta Chicago ritmos y canciones asociados con distintas expresiones de la música popular ecuatoriana.

Guacha llegó precisamente para escuchar esa música ecuatoriana y compartir la jornada con otros compatriotas. Después de alrededor de 15 años fuera del país, estos encuentros le permiten mantener una conexión con Ambato y con las costumbres que dejó atrás al migrar.

Una canción cambia cuando Ecuador queda lejos

La experiencia es distinta para Andrea Mendoza, quiteña de 28 años que lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos. Su llegada estuvo inicialmente relacionada con el aprendizaje de inglés, pero posteriormente decidió quedarse por las oportunidades que encontró en el país.

Actualmente vive con una amiga ecuatoriana. Durante sus años en Ecuador, cuenta, no tenía una cercanía especial con agrupaciones como Jayac. Sin embargo, la distancia modificó esa relación con la música ecuatoriana.

Ahora, cuando artistas ecuatorianos llegan a Chicago o se organizan encuentros de la comunidad, procura asistir. Canciones que antes podían formar parte de su entorno cotidiano adquieren otro significado cuando se escuchan a miles de kilómetros de Quito.

Según publicó este Medio el 24 de agosto de 2026, los ecuatorianos que viven en Estados Unidos también mantienen su conexión con el país a través de negocios, gastronomía, música y espacios de encuentro que reproducen elementos de su identidad y cultura ecuatoriana.

Ecuavóley y comida ecuatoriana también cruzaron la frontera

La jornada del 23 de agosto en Chicago no estuvo limitada a los conciertos. La gastronomía ecuatoriana y el ecuavóley también formaron parte del ambiente que reunió a alrededor de 1 000 ecuatorianos.

Eduardo Saldumbide, ecuatoriano de 38 años, encontró precisamente en esas actividades una forma de volver a compartir elementos cotidianos de su país. Para él, jugar ecuavóley, consumir productos ecuatorianos, comer platos tradicionales y encontrarse con otros compatriotas permite recuperar, durante unas horas, parte de las costumbres que dejó en Ecuador.

Ese componente social adquiere otra dimensión dentro de una comunidad ecuatoriana en Estados Unidos que ha construido su vida fuera del país. Los encuentros culturales permiten que personas procedentes de distintas ciudades y generaciones compartan un espacio alrededor de prácticas que reconocen como ecuatorianas.

La conexión entre Ecuador y sus migrantes también tiene una dimensión económica. Entre enero y marzo de 2026, los migrantes enviaron desde Estados Unidos 1 441 millones de dólares en remesas hacia Ecuador, equivalentes al 77,6% de todas las remesas recibidas por el país durante ese período, según datos del Banco Central del Ecuador recogidos por El Comercio.

La identidad ecuatoriana encuentra espacios fuera del país

Las celebraciones de la comunidad ecuatoriana no se concentran únicamente en Chicago. Durante agosto, distintas ciudades de Estados Unidos desarrollan actividades relacionadas con la identidad, las tradiciones y la cultura de Ecuador.

Estos encuentros congregan tanto a migrantes ecuatorianos que dejaron Ecuador hace décadas como a personas que llegaron recientemente y a nuevas generaciones que mantienen vínculos familiares y culturales con el país.

En Chicago, las cerca de 1 000 personas que llegaron el domingo 23 de agosto al Copernicus Center Parking Lot hicieron visible esa conexión. Para Guacha fue una oportunidad de volver a escuchar la música ecuatoriana que conoce desde Ecuador; para Mendoza, de encontrar desde la distancia un nuevo significado en canciones que antes no seguía con la misma cercanía; y para Saldumbide, de reencontrarse con compatriotas alrededor del ecuavóley y la comida ecuatoriana.

Entre canciones, partidos y sabores conocidos, la celebración cerró una jornada en la que una parte de Ecuador se trasladó por unas horas a Chicago, a miles de kilómetros de las ciudades donde comenzaron las historias de quienes hoy construyen su vida en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre los ecuatorianos que celebraron su identidad en Chicago:

❓ ¿Cuántos ecuatorianos participaron en la celebración en Chicago? Alrededor de 1 000 ecuatorianos participaron en el encuentro.

La celebración se realizó el domingo 23 de agosto de 2026 en el Copernicus Center Parking Lot, en Chicago, como parte del Mes de la Identidad Ecuatoriana. ❓ ¿Qué actividades formaron parte de la celebración ecuatoriana? Hubo música, gastronomía, ecuavóley y presentaciones de artistas ecuatorianos.

Entre los artistas y agrupaciones estuvieron Jaime Enrique Aymara, Jayac, Star Band y la Banda 24 de Mayo de Patate. Los asistentes también pudieron compartir platos, productos y actividades vinculadas con las tradiciones ecuatorianas. ❓ ¿Por qué estos encuentros son importantes para los migrantes ecuatorianos? Porque permiten mantener una conexión con Ecuador a través de costumbres, música, comida y encuentros con compatriotas.

Las historias de Andrés Guacha, Andrea Mendoza y Eduardo Saldumbide muestran cómo determinadas expresiones culturales adquieren otro significado después de migrar. Incluso canciones que antes parecían cotidianas pueden convertirse en una forma de acercarse nuevamente al país desde la distancia. ❓ ¿Qué relación mantienen los migrantes en Estados Unidos con la economía de Ecuador? Estados Unidos es la principal fuente de las remesas que recibe Ecuador.

Entre enero y marzo de 2026, los migrantes enviaron desde Estados Unidos 1 441 millones de dólares en remesas hacia Ecuador. Esa cantidad representó el 77,6% del total recibido por el país durante ese período. ❓ ¿Estas celebraciones ecuatorianas se realizan solamente en Chicago? No. Durante agosto se desarrollan actividades relacionadas con la identidad y cultura ecuatorianas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Estos espacios reúnen a personas que dejaron Ecuador hace décadas, migrantes que llegaron recientemente y nuevas generaciones con vínculos familiares y culturales con el país. En Chicago, unas 1 000 personas hicieron visible esa conexión a través de música, ecuavóley, gastronomía y convivencia comunitaria.

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