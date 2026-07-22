Más de 33 500 personas nacidas fuera del país obtuvieron la nacionalidad ecuatoriana

Más de 33 500 personas nacidas en el exterior obtuvieron el reconocimiento de lanacionalidad ecuatoriana en los últimos 10 años. El Registro Civil registró 33 562 trámites para hijos, nietos y bisnietos de ecuatorianos nacidos fuera del país, quienes accedieron a la nacionalidad por nacimiento.

¿Quiénes pueden acceder al reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana?

Este servicio del Registro Civil está dirigido a hijos, nietos y bisnietos de ecuatorianos nacidos en el extranjero.

La Constitución de la República, en el artículo 7, numeral 2, establece que son ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el exterior de madre o padre nacidos en Ecuador, así como sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

El Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión a la Identidad y Datos Civiles dispone que este derecho puede ejercerse directamente ante el Registro Civil, siempre que la persona no conste registrada previamente en una oficina consular ecuatoriana.

Guayaquil concentra la mayor cantidad de reconocimientos

El trámite solo está disponible en Quito, en las agencias Matriz y Quitumbe; en Guayaquil, en la Agencia Centro; y en Cuenca, en la Agencia Bellavista.

Guayaquil registra la mayor cantidad de reconocimientos de nacionalidad ecuatoriana, con 16 631 casos. Quito suma 13 236 y Cuenca alcanza 3 695.

La mayoría de los registros corresponde a personas nacidas en Venezuela, con 12 735 casos. Después aparecen Estados Unidos, con 7 674; Colombia, con 3 297; y España, con 2 766.

¿Qué documentos exige el trámite?

La persona interesada debe presentar una solicitud formal, el certificado de nacimiento del solicitante, apostillado o legalizado y traducido cuando corresponda, y el certificado de nacimiento del familiar ecuatoriano. Además, debe adjuntar el pasaporte o un documento de identidad vigente.

Después de la verificación de los requisitos y del pago de 50 dólares en las agencias del Registro Civil, o conforme a las tasas consulares vigentes cuando el trámite se realiza en oficinas consulares del Ecuador en el exterior, la autoridad competente reconoce oficialmente la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento.

Un documento que abre nuevas oportunidades

David Albuja, nacido en Colombia, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana por medio de su padre, quien nació en Ecuador. “Gracias a mi padre que es ecuatoriano obtuve la nacionalidad y por consiguiente mi cédula de identidad. Este documento es fundamental para seguir avanzando en mis estudios”, señaló el beneficiario.