Niño evita que su madre sea víctima de femicidio en Guayaquil

Imagen referencial. La mujer recibió 11 puñaladas en la espalada. Foto: Pexeles

Redacción Elcomercio.com

En Guayaquil, una joven madre de 25 años resultó gravemente herida tras recibir 11 puñaladas en la espalda presuntamente por su excónyuge.

Según relatos de la víctima, fue citada por su expareja identificado como Alexander Colón para dialogar sobre una cita médica de rutina a la que tenía que acudir junto a su pequeño hijo de seis años.

Cuando la joven llegó, junto a su hijo, a la residencia su presunto agresor le invitó a entrar a la casa para "conversar mejor" y ella se negó. En ese moemnto, fue cuando el hombre de 30 años sacó un cuchillo de entre sus prendas y en presencia de su hijo, acorraló a la mujer y la empezó a apuñalar en repetidas ocasiones en la espalda.

Luego, sacó un arma de fuego para matar a la mujer. Ante este hecho, el hijo de la pareja se interpuso entre el artefacto y su mamá.

"Mi hijo le dijo: ¡'¡No papá, no lo hagas!'. Él me dijo que, si no regresaba con él, yo no sería de nadie", comentó la joven.

Gracias a la resistencia que puso la víctima logró evitar que las puñaladas alcanzaran algún órgano vital. La mujer logró pedir ayuda. Los vecinos salieron de sus casas para socorrer a la madre.

El presunto agresor huyó del lugar. Sin embargo, fue aprehendido por la Policía Nacional cuando intentaba salir de la provincia en el terminal de Pascuales. El presunto agresor está con prisión preventiva por la tentativa de femicidio.