Un grupo específico de mujeres es el más afectado en Ecuador

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El caso de Lizeth Bunshi, cuyos restos aparecieron el 25 de agosto después de 37 días de búsqueda, volvió a poner el foco sobre las desapariciones en Ecuador. Los registros de 2026 muestran una mayor presencia de mujeres y una concentración entre las adolescentes. Expertos consultados explican las diferencias entre desapariciones voluntarias e involuntarias y los factores que pueden rodear estos casos.

Mujeres son mayoría entre las personas reportadas como desaparecidas

Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 4 507 personas reportadas como desaparecidas. De ellas, 2 494 son mujeres y 2 013 son hombres. Las mujeres representan el 55,3% del total.

En el mismo período de 2025 se registraron 4 406 casos. Para 2026, la cifra llegó a 4 507, una diferencia de 101 reportes, cerca del 2,3%.

Juan Sebastián Cueva, sociólogo, explica que existen diferencias entre las desapariciones voluntarias e involuntarias.

Según señala, toda desaparición denunciada ante la Fiscalía se registra inicialmente como involuntaria y puede reclasificarse como voluntaria conforme avanza la investigación.

Cueva sostiene que las mujeres desaparecen con mayor frecuencia de forma voluntaria, mientras las desapariciones involuntarias se presentan con mayor frecuencia entre los hombres.

Adolescentes concentran siete de cada 10 casos femeninos

De las mujeres registradas, 1 743 son adolescentes, cerca del 70%. Las adultas suman 603 casos; las niñas, 104; y las adultas mayores, 44.

Cueva relaciona las desapariciones voluntarias, particularmente entre mujeres y menores de edad, con dinámicas de violencia de género e intrafamiliar. Según el sociólogo, algunas personas buscan salir de entornos en los que sufren violencia.

El experto considera que las mujeres, sobre todo en contextos de pobreza, disponen de menos recursos para afrontar episodios de violencia. En el caso de niñas y adolescentes, identifica condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el género y la edad.

Wilson Goyes, experto en seguridad de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), menciona otros factores personales y familiares que pueden aparecer detrás de las alertas iniciales. Entre ellos señala conflictos en los hogares, presión escolar y crisis emocionales.

De las mujeres reportadas, 312 continúan desaparecidas

Los registros también detallan la situación de las mujeres incluidas en las cifras de enero a julio. 2 157 constan como encontradas, 312 continúan desaparecidas y 25 constan como fallecidas.

Estas cantidades representan aproximadamente el 86,5%, 12,5% y 1%, respectivamente.

Cueva señala que la mayoría de las desapariciones que finalmente se clasifican como voluntarias termina con la localización de la persona con vida. En los casos involuntarios, según el sociólogo, se registra con mayor frecuencia el hallazgo de la persona fallecida o su no localización.

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Expertos relacionan algunos casos con violencia y crimen organizado

Cueva sostiene que las desapariciones involuntarias crecieron durante los últimos años y relaciona ese comportamiento con el auge del crimen organizado. En el caso de las mujeres, menciona redes de trata de personas y secuestro exprés.

El sociólogo también señala el reclutamiento de niñas y adolescentes para explotación sexual dentro de las dinámicas de organizaciones criminales.

Goyes menciona la trata de personas, la explotación sexual, el microtráfico y la captación por estructuras de delincuencia organizada entre los delitos que pueden aparecer en determinados casos.

Emilio Carrillo, docente de Psicología, señala que las mujeres que ya enfrentan condiciones de desventaja pueden quedar expuestas a organizaciones de delincuencia organizada. Según Carrillo, algunas pueden ser captadas o explotadas para generar ingresos para estas estructuras. También identifica a adolescentes y jóvenes entre los grupos expuestos.

El caso de Lizeth Bunshi terminó con el hallazgo de sus restos

Lizeth Bunshi, de 28 años, salió de su vivienda, ubicada en el valle de Los Chillos, en julio de 2026. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos.

Una cámara de seguridad registró su ingreso a una quebrada del río Machángara junto con Cristian Gonzalo V. L.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre ambos. Según su relato, escuchó amenazas contra la joven y después oyó sus gritos y pedidos de ayuda.

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, indicó que tres personas que estaban en la quebrada coincidieron en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esta versión forma parte de la investigación.

El 25 de agosto, alrededor de las 16:00, la Fiscalía informó del hallazgo de restos de una mujer en el río Machángara, en el sector de Guápulo. Los familiares de Lizeth y su abogado, Freddy Ron, acudieron al lugar.

Los brackets constituyeron uno de los indicios iniciales para establecer la identidad. La Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense, que confirmó que los restos correspondían a Lizeth.

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La orden de detención contra el hombre se ejecutó durante la madrugada del 21 de julio.

Tras la identificación de los restos, Ron indicó que pediría que el caso se investigue como supuesto femicidio.

Salud mental entra en el análisis de la vulnerabilidad

Carrillo señala que la Ley de Salud Mental entró en vigencia en Ecuador en enero de 2024. Según el docente, su aplicación enfrenta limitaciones por falta de recursos, escasez de personal y falta de servicios especializados.

El docente cita el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental al 2030 de la Organización Mundial de la Salud. Entre sus objetivos menciona el fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza, así como de los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones.

Carrillo también menciona los servicios de asistencia social y salud mental en entornos comunitarios y las estrategias de promoción y prevención. A su criterio, las políticas de salud mental en Ecuador son débiles, escasas y están desintegradas del sistema de protección social.

La denuncia de una desaparición debe realizarse de inmediato

Goyes cuestiona la práctica de esperar 24 o 48 horas antes de reportar una desaparición. Según el experto, la denuncia debe presentarse de inmediato ante la Policía, la Fiscalía o a través del ECU 911.

También plantea que las instituciones activen los protocolos desde la denuncia y prioricen los casos que involucren a menores de edad y mujeres jóvenes.

El experto propone cruzar los datos sobre personas desaparecidas con registros de hospitales, sistemas de videovigilancia, ECU 911 y operativos de control relacionados con microtráfico y trata de personas.

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