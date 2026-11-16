Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad en el cantón Montecristi dejó como resultado un presunto testaferro de alias “Loco Ovidio” abatido, dos personas retenidas, armas decomisadas y el hallazgo de una caleta con droga en Montecristi que ocultaba más de 200 kilogramos de cocaína bajo tierra. Según informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la intervención militar derivó en un enfrentamiento armado luego de que el personal uniformado fuera recibido con disparos en el sector.

Enfrentamiento armado durante el hallazgo de la caleta con droga en Montecristi

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por del Ministro Gian Carlo Loffredo desde el sitio de la intervención, los efectivos militares respondieron al ataque con armas de fuego durante el despliegue contra la estructura delictiva vinculada a Los Lobos, lo que provocó el abatimiento de uno de los sospechosos, identificado como presunto testaferro de alias “Loco Ovidio”.

“Hubo un enfrentamiento, producto de eso hay un abatido. Lo dijimos: el Bloque de Seguridad no le va a dar cuartel a los criminales y los vamos a enfrentar con esta firmeza”, señaló el ministro de Defensa al confirmar los resultados iniciales del operativo junto a la caleta con droga en Montecristi.

Dos personas retenidas y decomiso de armamento en el sector

Además del sospechoso abatido y la incautación de armas, las fuerzas del orden reportaron la aprehensión de dos personas en el lugar de los hechos.

Loffredo precisó que entre los retenidos consta una persona mayor de edad que fue aprehendida en el sitio y un menor de edad que quedó puesto bajo custodia de la Policía Nacional tras el procedimiento realizado alrededor de la caleta con droga en Montecristi.

Excavaciones bajo tierra para extraer más de 200 kilos de cocaína

Durante el registro del terreno, el personal operativo inició trabajos de excavación en una caleta con droga en Montecristi, de donde ya se han extraído aproximadamente 200 kilogramos de cocaína. El titular de Defensa indicó que las autoridades presumen que existe mayor cantidad de sustancias ilícitas ocultas tanto en esa misma fosa como en otros puntos del sector.

Por este motivo, el funcionario adelantó que las labores de excavación y rastreo continuarán durante toda el resto de la jornada y podrían extenderse por varios días o semanas hasta peinar por completo la zona.

Cambio en la profundidad de las caletas subterráneas

Al referirse a las características del escondite encontrado, Gian Carlo Loffredo señaló que las organizaciones delictivas han modificado su modalidad de ocultamiento subterráneo ante el avance de los controles militares.

Explicó que, a diferencia de caletas detectadas en ocasiones anteriores a menor distancia de la superficie, en este caso incrementaron la profundidad bajo tierra para dificultar las tareas de búsqueda y rastreo en el área.

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