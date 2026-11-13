Bloque de Seguridad ejecuta operativo en Morocho Quigua, en Cuenca

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre un operativo ejecutado desde la madrugada en el sector de Morocho Quigua, en Cuenca. La intervención contó con la participación de más de 300 integrantes de las fuerzas del orden y permitió realizar varios allanamientos en esta zona.

El procedimiento dejó cuatro personas detenidas, armas de fuego artesanales incautadas y la recuperación de motocicletas y vehículos reportados como robados. Además, las autoridades encontraron un camal clandestino donde sacrificaban animales sustraídos. El establecimiento terminó clausurado y los uniformados recuperaron 15 animales.

Más de 300 uniformados participaron en los allanamientos

A través de un mensaje, Reimberg informó que las fuerzas del orden ingresaron a Morocho Quigua durante la madrugada. El Ministro se refirió a este sector de Cuenca como un lugar donde, según su publicación, decían que las autoridades no podían entrar.

El funcionario aseguró que el Bloque de Seguridad puede ingresar a cualquier lugar del país. Con ese mensaje, destacó el despliegue de efectivos que participaron en las intervenciones y los resultados que dejó el operativo.

Los allanamientos permitieron localizar armas de fuego de fabricación artesanal. Los uniformados también encontraron motocicletas y automóviles robados. Como parte de las acciones, detuvieron a cuatro personas.

La intervención se concentró en varios puntos del sector. El despliegue de más de 300 integrantes de las fuerzas del orden permitió ejecutar los procedimientos durante las primeras horas del día.

Un camal clandestino funcionaba con animales robados

Uno de los hallazgos del operativo fue un camal clandestino que funcionaba en Morocho Quigua. En ese establecimiento sacrificaban animales que provenían de robos, según informó el ministro del Interior.

Las autoridades clausuraron el lugar y recuperaron 15 animales. El hallazgo puso en evidencia otra de las actividades ilegales detectadas durante los allanamientos, además de la presencia de armas y vehículos robados.

Reimberg destacó la recuperación de los animales y la clausura del establecimiento como parte de los resultados de la intervención. Su publicación incluyó tanto las detenciones como el decomiso de armas y la localización de los vehículos.

El Ministro también insistió en que las fuerzas del orden pueden ingresar a cualquier sector del territorio nacional. En su mensaje, sostuvo que no existe un lugar del país al que el Bloque de Seguridad no pueda llegar.

Al finalizar su pronunciamiento, Reimberg aseguró que las operaciones continuarán. “No nos vamos a detener”, señaló el funcionario, quien cerró su mensaje en X con la frase: “Seguimos trabajando”.

En declaraciones posteriores, el Ministro informó que ingresaron al sector debido a rumores de que la Policía no podía ingresar, lo cual no es cierto. Además, pidió a la ciudadanía que denuncie tras hechos delictivos.

Morocho Quigua: desde armas, droga, hasta un canal clandestino donde sacrificaban a los animales robados. Hemos operado desde la madrugada en Morocho Quigua, un sector de Cuenca donde decían que las Fuerzas del Orden no podían entrar. No hay lugar en el país donde el Bloque de Seguridad no lo pueda hacer. En este operativo, que contó con más de 300 miembros de las fuerzas del orden, se ejecutaron varios allanamientos en este sector que dejaron como resultado cuatro personas detenidas, armas de fuego artesanales incautadas, motos y carros robados; además de 15 animales recuperados de un camal clandestino (que fue clausurado) donde los faenaban y que eran producto de robos. No nos vamos a detener. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 13, 2026

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