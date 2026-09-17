Legisladores fiscalizan la supresión y modificación de juzgados anticorrupción del país

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Las decisiones de la administración de justicia sobre las salas especializadas en delitos graves abrieron un proceso de control político en la Asamblea Nacional. Con una resolución avalada por la mayoría de asambleístas, los asambleístas dispusieron investigar la modificación de juzgados anticorrupción dispuesta por el Consejo de la Judicatura, con miras a transparentar los criterios técnicos y administrativos aplicados en dicha reorganización.

Legisladores fiscalizan modificación de juzgados anticorrupción en el país

La iniciativa fue respaldada con 85 votos afirmativos por los bloques de Acción Democrática Nacional (ADN), sus aliados y el Partido Social Cristiano (PSC) durante la sesión del Pleno.

El asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la moción, sustentó que suprimir o reestructurar dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado no es un asunto menor. Ordóñez puntualizó que la Función Legislativa debe requerir las explicaciones pertinentes y analizar los informes de sustento conforme a sus atribuciones legales.

Comisión de Justicia asumirá el análisis técnico de los expedientes

El proceso investigativo fue encargado formalmente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esta delegación examinará la resolución emitida el 7 de septiembre de 2026 por el Consejo de la Judicatura, revisando los documentos, antecedentes e informes técnicos de viabilidad que justificaron la supresión y reubicación de los despachos especializados, además de revisar el cumplimiento del trámite legal ordinario para su aprobación.

Facultades de convocatoria e investigaciones en la mesa legislativa

En el desarrollo de sus tareas, la Comisión de Justicia podrá requerir documentación e informes técnicos complementarios a las instituciones vinculadas.

De igual manera, los comisionados tienen la potestad de convocar a comparecer a autoridades, servidores públicos, delegados institucionales, juristas y especialistas para contrastar los elementos que motivaron las resoluciones emitidas.

Sustento legal y entrega de informe final ante el Pleno

El procedimiento se ampara en la atribución constitucional del Parlamento para fiscalizar las actuaciones de las funciones del Estado y en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aplicable ante actuaciones públicas que motiven conmoción ciudadana.

Una vez concluida la fase de recepción de información y descargos, la comisión legislativa presentará ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe consolidado con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.

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