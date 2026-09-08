Consejo de la Judicatura elimina dependencias especializadas en corrupción y crimen organizado

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó una reestructuración del modelo de juzgamiento de los delitos de corrupción y delincuencia organizada el 7 de septiembre de 2026. La decisión contempla la supresión de las dependencias especializadas y la distribución de sus competencias entre otras judicaturas penales.

La medida se adoptó durante la declaratoria de emergencia de la Función Judicial y, según el organismo, se sustenta en informes técnicos, jurídicos y de planificación.

Con el cambio, el número de jueces habilitados para tramitar estas causas pasará de 19 a más de 50 a escala nacional.

Consejo de la Judicatura señala un desequilibrio en la carga procesal

Los informes utilizados para adoptar la resolución identificaron un desequilibrio en la carga de trabajo del actual modelo especializado.

De acuerdo con datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes durante los últimos 12 meses para sus nueve magistrados.

📰 | #BoletínCJ



El Pleno del Consejo de la Judicatura reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en casos de corrupción y crimen organizado, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta de la Función Judicial.



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En contraste, según el Consejo de la Judicatura, algunos despachos penales ordinarios, como los de la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100% de su capacidad operativa.

Así se distribuirán las competencias

La reorganización distribuye las diferentes etapas de los procesos entre las siguientes dependencias:

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conocerá los recursos y los procesos sujetos a fuero.

El Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito asumirá la etapa de juzgamiento.

La Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre, atenderá de manera continua las flagrancias, los actos urgentes y las medidas cautelares. Entre estas últimas se encuentran las solicitudes de inmovilización de cuentas presentadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en Iñaquito tramitará los casos de corrupción y delincuencia organizada hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

¿Qué ocurrirá con los procesos en trámite?



Los jueces que ya conocen las causas con audiencias instaladas o suspendidas continuarán a cargo de esos procesos, pese a la reestructuración.

🎥 | El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la reestructuración del modelo de juzgamiento especializado en casos de corrupción y crimen organizado.



Las autoridades del CJ explican los alcances de esta medida y cómo contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta de la… pic.twitter.com/6YHgUZaPn8 — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) September 8, 2026

El Consejo de la Judicatura también informó que el nuevo esquema busca acelerar los procesos de extinción de dominio relacionados con la recuperación de bienes de presunto origen ilícito.

La institución señaló que la reorganización ocurre después de que varios juzgadores del anterior modelo especializado fueran incluidos en investigaciones por supuestos hechos de corrupción y delincuencia organizada.

Judicatura cambia el modelo para juzgar casos de corrupción y crimen organizado; preguntas frecuentes

❓¿Qué cambió en el juzgamiento de los delitos de corrupción y delincuencia organizada? El Consejo de la Judicatura aprobó una reestructuración que elimina las dependencias especializadas y redistribuye sus competencias entre otras judicaturas penales.

Con el nuevo esquema, el número de jueces habilitados para conocer estas causas pasará de 19 a más de 50 a escala nacional. ❓¿Por qué la Judicatura decidió cambiar el modelo especializado? Los informes utilizados por el organismo identificaron un desequilibrio en la carga procesal.

Según datos del Satje, el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes en los últimos 12 meses para nueve magistrados, mientras algunos despachos penales ordinarios superaron el 100% de su capacidad operativa. ❓¿Qué jueces conocerán ahora los casos de corrupción y delincuencia organizada? La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha conocerá recursos y procesos sujetos a fuero, mientras que el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito asumirá la etapa de juzgamiento.

Las unidades judiciales de Mariscal Sucre e Iñaquito atenderán flagrancias, actos urgentes, medidas cautelares y las etapas previas al juicio, según corresponda. ❓¿Qué pasará con los casos que ya tienen audiencias instaladas o suspendidas? Esas causas continuarán bajo responsabilidad de los jueces que ya fueron asignados.

Por tanto, no serán trasladadas a otros juzgadores debido a la reestructuración aprobada por el Consejo de la Judicatura. ❓¿Qué ocurrirá con los procesos de extinción de dominio? El Consejo de la Judicatura señaló que el nuevo modelo también busca acelerar los procesos de extinción de dominio.

Estas causas están relacionadas con la recuperación de bienes de presunto origen ilícito y formarán parte de la reorganización de competencias.

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